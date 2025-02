12 दिनों में चौथा प्लेन हादसा:अमेरिका के स्कॉट्सडेल एयरपोर्ट पर खड़े विमान से टकराया जेट, एक की मौत

नारी डेस्क: अमेरिका के एरिज़ोना राज्य के स्कॉट्सडेल हवाई अड्डे पर एक बड़ी दुर्घटना हुई, जब दो जेट विमानों के बीच टक्कर हो गई। यह हादसा हवाई अड्डे के रनवे पर हुआ, जिससे पांच लोग घायल हुए हैं। इसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति अभी भी विमान में फंसा हुआ है। अधिकारियों और स्थानीय मीडिया ने मंगलवार को इस दुर्घटना की जानकारी दी।

यह दुर्घटना उस समय हुई जब एक लियरजेट 35ए विमान लैंडिंग के बाद रनवे से फिसल गया और रैंप पर खड़ा गल्फस्ट्रीम 200 बिजनेस जेट से टकरा गया। यह हादसा स्थानीय समय के अनुसार अपराह्न करीब 02:45 बजे हुआ था। अमेरिकी फेडरल एविएशन एसोसिएशन (FAA) ने इस बारे में जानकारी दी है।

स्कॉट्सडेल हवाई अड्डे के अग्निशमन विभाग के कैप्टन डेव फोलियो ने बताया कि घटना में शामिल पांच लोगों में से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य को अस्पताल भेजा गया। तीसरी घायल व्यक्ति की हालत स्थिर बताई जा रही है। एक अन्य व्यक्ति जो विमान में फंसा हुआ है, उसे निकालने का प्रयास जारी है।

