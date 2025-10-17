शुभ धनतेरस के लिए रंगोली डिजाइन आइडियाज आपके स्वीट होम के लिए

नारी डेस्क: धनतेरस का त्योहार दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है और इस दिन घर को सजाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सुंदर रंगोली से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में समृद्धि व खुशहाली आती है। अगर आप अपने घर को सजाने के लिए आकर्षक लेकिन आसान रंगोली डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं, तो ये आइडियाज़ आपके लिए परफेक्ट हैं।



लक्ष्मी चरणों वाली रंगोली

दरवाजे के पास लक्ष्मी जी के छोटे-छोटे पदचिह्न (पैरों के निशान) बनाएं। लाल और सफेद रंग का इस्तेमाल करें। इसे फूलों की पंखुड़ियों या हल्दी-कुमकुम से सजाएं। माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं।



फूलों की पंखुड़ी वाली रंगोली

गेंदा, गुलाब और मोगरा की पंखुड़ियों से गोल या अर्धगोलाकार डिजाइन बनाएं। बीच में एक दीया रखें। यह प्राकृतिक और खुशबूदार रंगोली पूरे घर का माहौल दिव्य बना देती है।

धन के प्रतीक वाली रंगोली

रंगोली में कलश, सिक्के या “शुभ लाभ” जैसे शुभ चिन्ह शामिल करें। सुनहरा (Golden) और पीला रंग ज्यादा प्रयोग करें। यह डिज़ाइन धनतेरस की भावना — “धन और समृद्धि” — को दर्शाता है।



दीपक थीम रंगोली

छोटे-छोटे दीयों के आकार की रंगोली बनाएं। हर दीए में असली दीपक या टी-लाइट रखें। शाम को जब दीए जलेंगे, तो पूरा घर जगमग हो उठेगा।



जियोमेट्रिक और मिनिमल डिज़ाइन

सरल आकृतियों जैसे सर्कल, तारा या पंखुड़ी पैटर्न का उपयोग करें। कम रंगों से भी साफ-सुथरी और सुंदर रंगोली बनाई जा सकती है।छोटे घरों या अपार्टमेंट के लिए यह बेस्ट विकल्प है।

टिप्स

रंगोली बनाते समय चावल का आटा, फूल, या इको-फ्रेंडली रंगों का प्रयोग करें। रंगोली के बीच में दीया या गणेश-लक्ष्मी की छोटी मूर्ति रख सकते हैं। परिवार के बच्चों को भी इसमें शामिल करें — इससे त्योहार की खुशी और बढ़ जाएगी। धनतेरस पर बनाई गई रंगोली सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक है। इसे प्रेम और श्रद्धा से बनाएं, ताकि लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहे।

