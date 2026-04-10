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अब गंगा के बारे में जानेंगे 9वीं के छात्र, हिंदी की किताब में NCERT ने किया बड़ा बदलाव

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 10 Apr, 2026 02:01 PM
अब गंगा के बारे में जानेंगे 9वीं के छात्र, हिंदी की किताब में NCERT ने किया बड़ा बदलाव

नारी डेस्क: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू करने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर, NCERT ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर कक्षा 9 की अपनी नई हिंदी पाठ्यपुस्तक जारी की। 'गंगा' नाम की यह किताब भारतीय सभ्यता में नदी की प्रतीकात्मक भूमिका को दर्शाने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो पूरे देश में हिंदी भाषा के "लगातार प्रवाह" और विस्तार को प्रतिबिंबित करती है। नई किताब में रैदास के पद, 'राम-लक्ष्मण-परशुराम-संवाद', 'भारती जय विजयी करे', 'झांसी की रानी' शामिल हैं, जो भाषा सीखने को भक्ति ग्रंथों, राष्ट्रवादी कहानियों और कविताओं के साथ जोड़ते हैं।
 

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हिंदी ही हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान है

"गंगा नदी की तरह, हिंदी भी हमारी सभ्यता और संस्कृति की एक पहचान है। भारत के एक बड़े हिस्से में हिंदी बोली, समझी और पढ़ी जाती है," किताब में हिंदी में यह बात कही गई है। यह किताब भाषाई शिक्षा पर ध्यान देने के साथ-साथ भक्ति और राष्ट्रवादी सामग्री के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। रैदास के पद जैसी रचनाएं समानता और भक्ति पर ज़ोर देती हैं, जबकि रामचरितमानस से 'राम-लक्ष्मण-परशुराम संवाद' सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों को दर्शाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की 'भारती जय विजयी करे' और सुभद्रा कुमारी चौहान की 'झांसी की रानी' जैसी देशभक्ति कविताएं राष्ट्रवादी भावना और वीरता को प्रदर्शित करती हैं, जबकि भवानी प्रसाद मिश्र की 'घर की याद' गहरे भावनात्मक और पारिवारिक बंधनों को दर्शाती है।


लाला लाजपत राय के विचार भी हैं इस किताब में 

यह पाठ्यपुस्तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय नायकों पर भी ज़ोर देती है। इसमें झलकारी बाई का जीवन परिचय शामिल है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, और परमवीर चक्र विजेता निर्मल जीत सिंह सेखों पर एक पाठ है, जिन्होंने 26 साल की उम्र में अपनी जान कुर्बान कर दी थी। ...देश की रक्षा करते हुए। इसके अलावा, इस किताब में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों पर लाला लाजपत राय के विचार भी शामिल हैं। "आज़ादी का आधार आत्म-अनुशासन भी है। हमारे पुरखों ने किताबों में लिखा है कि अनुशासन बहुत ज़रूरी है। आज़ादी तभी फ़ायदेमंद होती है, जब उसके पीछे अनुशासन हो। अगर अनुशासन न हो, तो आज़ादी ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकती। इसलिए, अगर हम आज़ादी का मज़ा लेना चाहते हैं, तो हमें अनुशासन और आत्म-नियंत्रण का पालन करना होगा। ऐसा कुछ भी न करें, जिससे दूसरों को कोई तकलीफ़ या परेशानी हो। तभी हम सच में आज़ादी की कीमत समझ पाएंगे," किताब में सूरत में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन (20 दिसंबर, 1920) में लाला लाजपत राय के भाषण के कुछ अंश दिए गए हैं।


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बच्चों को सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने के लिए जारी की गई ये किताब

इस टेक्स्टबुक का मकसद न सिर्फ़ छात्रों की भाषा से जुड़ी काबिलियत को मज़बूत करना है, बल्कि उन्हें भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से भी जोड़ना है। इस किताब में जाने-माने लेखकों की गद्य और पद्य रचनाओं का एक मिला-जुला संग्रह है। गद्य वाले हिस्से में मुंशी प्रेमचंद की 'दो बैलों की कथा', पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की 'क्या लिखूं?' और शेखर जोशी की 'संवादहीन' शामिल हैं; ये रचनाएं मानवीय मूल्यों, रचनात्मकता और आज के दौर में लोगों के बीच बढ़ती भावनात्मक दूरी जैसे विषयों को दर्शाती हैं। इसमें 'ऐसी भी बातें होती हैं' नाम से लता मंगेशकर का एक इंटरव्यू भी शामिल है, साथ ही मोहन राकेश का यात्रा-वृत्तांत 'आखिरी चट्टान तक' और जगदीश चंद्र माथुर का नाटक 'रीढ़ की हड्डी' भी है; ये रचनाएँ शादी और महिलाओं की शिक्षा से जुड़े पुराने ख्यालों को चुनौती देती हैं। NCERT नए पाठ्यक्रम (NCF 2023 / NEP 2020) के तहत कक्षा 9 (2026-27) के लिए नई पाठ्यपुस्तकें जारी कर रहा है। जहाँ NCERT ने कक्षा 1 से 8 के लिए नई पाठ्यपुस्तकें पहले ही जारी कर दी हैं, वहीं कक्षा 9 की पुस्तकें नए पाठ्यक्रम ढांचे के तहत अलग-अलग चरणों में जारी की जा रही हैं। 
 

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