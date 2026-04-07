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बिना चोट के भी हर वक्त बॉडी में रहता है दर्द, तो पहले समझो पूरी परेशानी और फिर करना इलाज

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 07 Apr, 2026 05:57 PM
बिना चोट के भी हर वक्त बॉडी में रहता है दर्द, तो पहले समझो पूरी परेशानी और फिर करना इलाज

नारी डेस्क: बहुत से लोग कंधों में दर्द, पीठ में अकड़न या पैरों में थकान के साथ जागते हैं। न कोई चोट लगी होती है, न कोई भारी सामान उठाया होता है, और न ही लंबी दौड़ लगाई होती है फिर भी शरीर में दर्द और सुस्ती महसूस होती है। आज की जीवनशैली में लंबे समय तक बैठे रहना, अनियमित नींद, तनाव और खराब खान-पान शामिल हैं। समय के साथ, ये कारक शरीर में हल्के दर्जे की सूजन पैदा कर देते हैं। यह सूजन मांसपेशियों और जोड़ों को कोमल या थका हुआ महसूस करा सकती है।

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शरीर में लगातार दर्द के मुख्य कारण

इन्फेक्शन (संक्रमण): फ्लू, COVID-19 या किसी वायरल/बैक्टीरियल इन्फेक्शन में पूरे शरीर में दर्द और कमजोरी महसूस होती है।

विटामिन की कमी: खासकर विटामिन डी की कमी और विटामिन B12 की कमी से हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द बना रहता है।

लगातार तनाव (Stress): मेंटल स्ट्रेस का असर शरीर पर भी पड़ता है। इससे मसल्स टाइट हो जाती हैं और गर्दन, पीठ व कंधों में दर्द रहने लगता है।

खराब नींद: अगर नींद पूरी नहीं हो रही या बार-बार टूट रही है, तो शरीर ठीक से रिकवर नहीं करता और हर वक्त दर्द महसूस हो सकता है।

पानी की कमी (Dehydration): कम पानी पीने से मांसपेशियों में जकड़न और दर्द बढ़ जाता है।

लंबे समय तक बैठे रहना: एक ही पोजीशन में घंटों बैठना या काम करना शरीर को अकड़ा देता है, जिससे पूरे शरीर में दर्द रहता है।

 क्रॉनिक बीमारियां: जैसे फाइब्रोमायल्जिया या ऑटोइम्यून रोग—इनमें बिना वजह लंबे समय तक दर्द बना रहता है।

 हार्मोनल बदलाव: खासकर महिलाओं में पीरियड्स, प्रेग्नेंसी या थायरॉइड जैसी समस्याओं में शरीर दर्द सामान्य हो सकता है।

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दर्द कम करने वाली आसान आदतें

दिनभर में पर्याप्त पानी पिएं: डिहाइड्रेशन मांसपेशियों में जकड़न और दर्द बढ़ाता है। रोज़ कम से कम 7-8 गिलास पानी पीने की आदत डालें।

हल्की स्ट्रेचिंग और मूवमेंट करें: पूरे दिन बैठे रहने से शरीर अकड़ जाता है। सुबह-शाम 5-10 मिनट की स्ट्रेचिंग या हल्की वॉक जरूर करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है।

नींद को प्राथमिकता दें: 7-8 घंटे की गहरी नींद शरीर को रिपेयर करने में मदद करती है। नींद पूरी न होने से दर्द और थकान बढ़ती है।

 धूप जरूर लें : सुबह की धूप शरीर में विटामिन D बनाने में मदद करती है, जो हड्डियों और मांसपेशियों के लिए जरूरी है।

स्ट्रेस कम करें: लगातार तनाव शरीर में दर्द का बड़ा कारण है। रोज 10-15 मिनट मेडिटेशन, गहरी सांस या योग करें।

संतुलित आहार लें: डाइट में हरी सब्जियां, फल, दालें, दूध, अंडे और नट्स शामिल करें ताकि शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल सकें।

 गर्म पानी या सिकाई करें: दर्द वाली जगह पर हल्की गर्म सिकाई करने से मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और दर्द कम होता है।

 लंबे समय तक एक ही पोजीशन में न रहें: हर 30-40 मिनट में उठकर थोड़ा चलें या बॉडी को स्ट्रेच करें, खासकर अगर आप लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं।


कब डॉक्टर से मिलें?

अगर दर्द कई दिनों तक बना रहे, बहुत ज्यादा बढ़ जाए या इसके साथ बुखार, सूजन या कमजोरी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। यह फाइब्रोमायल्जिया या ऑटोइम्यून बीमारी का संकेत भी हो सकता है। छोटी-छोटी आदतें ही बड़े बदलाव लाती हैं। अगर आप रोज़ इन टिप्स को अपनाते हैं, तो बिना दवा के भी शरीर के दर्द से काफी राहत मिल सकती है।
 

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