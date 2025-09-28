28 SEPSUNDAY2025 6:27:20 PM
PCOS का असर सिर्फ पीरियड्स पर नहीं, स्किन और हेयर पर भी दिखते हैं गंभीर लक्षण

  • Updated: 28 Sep, 2025 05:39 PM
 नारी डेस्क: पीसीओएस (Polycystic Ovary Syndrome) को ज्यादातर लोग केवल ओवरी की बीमारी मानते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह शरीर में होने वाला एक गंभीर हार्मोनल असंतुलन है। इसका असर न केवल प्रजनन क्षमता पर पड़ता है बल्कि त्वचा और बालों पर भी साफ नजर आता है।

स्किन और बालों पर दिखने लगते हैं संकेत

कई विशेषज्ञ बताते हैं कि पीसीओएस का असर केवल अंदरूनी अंगों तक सीमित नहीं रहता। यह चेहरे और सिर की त्वचा पर भी झलकने लगता है। लगातार मुंहासे, चेहरे पर ज्यादा बाल आना और सिर के बालों का पतला होना इसके सबसे आम लक्षण हैं। भारत में हुई रिसर्च के मुताबिक, पीसीओएस से पीड़ित 70% से ज्यादा महिलाएं एक्ने और अनचाहे बालों की समस्या से जूझती हैं। आधे से ज्यादा मामलों में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पाया जाता है। एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि इन लक्षणों को सिर्फ कॉस्मेटिक समस्या मानना बड़ी भूल है। जब तक हार्मोनल और मेटाबॉलिक असंतुलन को ट्रीट नहीं किया जाता, तब तक इन समस्याओं का समाधान स्थायी रूप से नहीं हो पाता।

PCOS से जुड़ी 5 अनदेखी बातें, हर महिला को जो पता होनी चाहिए

महिलाएं अक्सर करती हैं लक्षणों को नजरअंदाज

कई महिलाएं बार-बार होने वाले पिंपल्स, अचानक वजन बढ़ना, बाल झड़ना या पीरियड्स का मिस होना जैसी समस्याओं को सामान्य मानकर अनदेखा कर देती हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यही संकेत पीसीओएस की शुरुआती चेतावनी हो सकते हैं। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो यह समस्या महिलाओं के आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों पर भी गहरा असर डाल सकती है।

इलाज और देखभाल का तरीका

पीसीओएस को मैनेज करने के लिए केवल दवा ही काफी नहीं है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, इसके लिए लाइफस्टाइल में बदलाव जरूरी है। हार्मोनल थेरेपी, एंटी-एंड्रोजन और इंसुलिन सेंसिटाइजर्स से बीमारी की जड़ पर काम किया जा सकता है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, वजन नियंत्रण, तनाव से बचाव और पर्याप्त नींद लेने से हार्मोन का स्तर बेहतर होता है। रिसर्च बताती है कि केवल 5 से 10 प्रतिशत वजन कम करने से भी पीसीओएस के लक्षणों में सुधार देखा जा सकता है।

एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि महिलाएं अगर लंबे समय तक एक्ने, बालों की समस्या या पीरियड्स की अनियमितता से जूझ रही हैं, तो इसे हल्के में न लें और तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर से जांच करवाएं।  

