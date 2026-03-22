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रेड अनारकली में आयशा खान का रॉयल अंदाज, खूबसूरत लुक ने जीता फैंस का दिल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 22 Mar, 2026 11:44 AM
रेड अनारकली में आयशा खान का रॉयल अंदाज, खूबसूरत लुक ने जीता फैंस का दिल

नारी डेस्क:  Ayesha Khan ने ईद के खास मौके पर अपने फैंस को एक खूबसूरत सरप्राइज दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वह ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं। उनका यह अंदाज देखते ही देखते वायरल हो गया और फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

रेड अनारकली में दिखा रॉयल लुक

आयशा खान ने इस मौके पर रेड कलर का शानदार अनारकली सूट पहना है, जो उन्हें बेहद एलिगेंट और ग्रेसफुल लुक दे रहा है। आउटफिट का फ्लेयर्ड डिजाइन उनके पूरे स्टाइल को और भी आकर्षक बना रहा है। ईद जैसे त्योहार के लिए उनका यह लुक एकदम परफेक्ट नजर आ रहा है।

 गोल्डन वर्क ने बढ़ाई खूबसूरती

उनके अनारकली सूट पर किया गया गोल्डन बॉर्डर और कढ़ाई का काम बेहद क्लासी लग रहा है। ड्रेस की डिटेलिंग इतनी शानदार है कि पूरा लुक रिच और प्रीमियम फील दे रहा है। यह आउटफिट ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है।

दुपट्टे का स्टाइल भी खास

आयशा ने अपने इस लुक के साथ मैचिंग रेड दुपट्टा कैरी किया है, जिस पर हल्का गोल्डन वर्क किया गया है। उन्होंने दुपट्टे को बहुत ही स्टाइलिश अंदाज में कैरी किया, जो उनके पूरे लुक को और निखार रहा है।

ज्वेलरी और नेक डिजाइन ने बढ़ाया चार्म

उनके आउटफिट का नेक डिजाइन काफी खूबसूरत है, जो पूरे लुक को खास बना रहा है। इसके साथ उन्होंने एलिगेंट ईयररिंग्स पहने हैं, जो उनके ट्रेडिशनल स्टाइल को और आकर्षक बना रहे हैं।

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सॉफ्ट मेकअप में दिखी नैचुरल ब्यूटी

आयशा खान ने अपने इस लुक के साथ सॉफ्ट और ग्लोइंग मेकअप किया है। हल्का आई मेकअप और न्यूड टोन उनके चेहरे की नैचुरल खूबसूरती को और उभार रहे हैं। उनका मेकअप ओवर न होकर बिल्कुल बैलेंस्ड और क्लासी लग रहा है।

हेयरस्टाइल ने लुक किया कंप्लीट

उन्होंने अपने बालों को सॉफ्ट कर्ल्स के साथ खुला रखा है। यह सिंपल लेकिन एलिगेंट हेयरस्टाइल उनके पूरे लुक को और आकर्षक बना रहा है और उन्हें एक परफेक्ट फेस्टिव वाइब दे रहा है।

फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर भी चर्चा में

आयशा खान इन दिनों अपनी फिल्म Dhurandhar: The Revenge को लेकर भी काफी सुर्खियों में हैं। इस फिल्म के पहले पार्ट में उनके डांस और परफॉर्मेंस को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। सोशल मीडिया पर आयशा का यह ईद लुक तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस उनके स्टाइल, ग्रेस और ट्रेडिशनल अंदाज की खूब तारीफ कर रहे हैं। कई लोग उनके इस लुक को फेस्टिव फैशन के लिए इंस्पिरेशन भी मान रहे हैं।

परफेक्ट फेस्टिव इंस्पिरेशन

आयशा खान का यह रेड अनारकली लुक क्लासी, ट्रेडिशनल और ट्रेंडी स्टाइल का परफेक्ट मिश्रण है। अगर आप भी किसी त्योहार या फंक्शन के लिए आउटफिट ढूंढ रहे हैं, तो उनका यह लुक आपके लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन हो सकता है।
 

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