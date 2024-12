अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी से टूटा परिवार: पत्नी का रो- रो कर बुरा हाल, दामाद के लिए  रिक्वेस्ट करते दिखे ससुर

नारी डेस्क: लोकप्रिय तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन के लिए उनकी फिल्म मुसीबत बनकर आई। फिल्म ‘पुष्पा 2: द राइज' के प्रीमियर के दौरान एक महिला की मौत के मामले में एक्टर बुरी तरह फंस गए हैं। आज उनके परिवार में तब अफरा- तफरी मच गई जब अचानक पुलिस एक्टर को गिरफ्तार करने पहुंच गई। जहां उनकी पत्नी का रो- रो कर बुरा हाल हो गया तो वहीं एक्टर के ससुर पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करते नजर आए।

#WATCH | Telangana: Actor Allu Arjun's father-in-law Kancharla Chandrasekhar Reddy arrives at the Chikkadpally police station in Hyderabad.



Allu Arjun has been brought here for questioning in connection with the case of death of a woman at Sandhya theatre on December 4. pic.twitter.com/ojUDX4WO3y