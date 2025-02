BREAKING NEWS: अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में बड़ा विमान हादसा, कई लोगों की मौत

नारी डेस्क: अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में बड़ा विमान हादसे की खबर सामने आई है। अमेरिकन एयरलाइंस का एक जेट विमान, जिसमें 64 यात्री सवार थे, हवा में एक हेलीकॉप्टर से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान दो हिस्सों में बंट गया और उसमें भीषण आग लग गई। इस हादसे के बाद मलबा और धुआं चारों तरफ फैल गया। हादसे के बाद विमान नदी में गिर गया। एयरलाइन सूत्रों के अनुसार, विमान में 64 यात्री सवार थे, जिनमें से कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है।

कैसे हुआ हादसा? पीएसए एयरलाइंस का एक यात्री विमान, जो अमेरिकन एयरलाइंस की सहायक कंपनी के तहत ऑपरेट होता है, हवा में उड़ान भरते समय सेना के हेलीकॉप्टर से टकरा गया। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि विमान नियंत्रण खो बैठा और सीधे नदी में जा गिरा। जिस विमान की दुर्घटना हुई, उसमें कुल 65 यात्रियों के बैठने की क्षमता थी।

हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें रोकी गईंइस दर्दनाक हादसे के बाद वाशिंगटन डीसी के रीगन वाशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी टेकऑफ और लैंडिंग को तुरंत रोक दिया गया है। एयरपोर्ट प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया है, ताकि स्थिति को बेहतर ढंग से संभाला जा सके। बताया जा रहा है कि एक विमान और हेलिकॉप्टर आपस में टकरा गए, जिससे विमान को आपात स्थिति में पोटोमैक नदी में लैंड करना पड़ा। इस विमान में लगभग 64 यात्री सवार थे। यह विमान कनाडा एयर का था, जो व्हाइट हाउस के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ।

🚨 #BREAKING: A plane has crashed into a helicopter while landing at Reagan National Airport near Washington, DC



Fatalities have been reported, a MASSIVE search & rescue operation is happening in the Potomac River



Witnesses reported seeing a “massive crash” and hearing a loud… pic.twitter.com/GtSiWjUWn0