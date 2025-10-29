29 OCTWEDNESDAY2025 7:05:27 PM
बार-बार होने वाली खुजली को न समझें मामूली, हो सकता है कैंसर का खतरा

  29 Oct, 2025 04:50 PM
नारी डेस्क: कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो किसी भी उम्र और किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। महिलाओं में वजाइनल कैंसर, विशेषकर वल्वर कैंसर, के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। क्या यह जानना संभव है कि इस कैंसर के होने से पहले कोई संकेत मिलते हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।

खुजली कैंसर का संकेत?

योनि क्षेत्र में खुजली सामान्यतः जलन या संक्रमण का संकेत हो सकती है। हालांकि, कुछ दुर्लभ मामलों में, यह वल्वर कैंसर जैसी गंभीर स्थितियों की चेतावनी भी हो सकती है। यदि खुजली स्थायी हो और सामान्य उपचारों से ठीक न हो, तो यह कैंसर का एक संकेत हो सकता है।

वल्वर कैंसर के लक्षण

वल्वर कैंसर तब होता है जब योनि या वल्वा के आस-पास की त्वचा में असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं। इसके कुछ प्रारंभिक लक्षणों में शामिल हैं- पुरानी खुजली, यह लक्षण जलन या संक्रमण से जुड़ा हो सकता है, लेकिन लगातार बना रहना गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है। योनि क्षेत्र में जलन या दर्द महसूस होना। प्राइवेट एरिया में कोई असामान्य वृद्धि होना। योनि या वल्वा की त्वचा में रंग परिवर्तन। इसके अतिरिक्त, महिलाओं को संभोग के दौरान ब्लीडिंग, दर्द या जल्दी डिस्चार्ज जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

उपचार की आवश्यकता

यदि लगातार खुजली बनी रहती है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। योनि में खुजली के सामान्य कारण जैसे कि यीस्ट संक्रमण, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, या त्वचा की स्थितियों को दवाओं से ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि ये उपाय काम नहीं करते हैं, तो कैंसर या अन्य गंभीर स्थितियों की जांच कराना आवश्यक है।

कैंसर से बचाव के उपाय

सेफ सेक्स कंडोम का उपयोग करें। यह वैक्सीन योनि कैंसर के खतरे को कम कर सकती है। नियमित पैल्विक टेस्ट करें, नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं। धूम्रपान से बचें यह कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है।

कैंसर के खतरे को पहचानना और उसका समय पर उपचार कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप लगातार खुजली या अन्य लक्षणों का अनुभव कर रही हैं, तो आपको डॉक्टर से परामर्श अवश्य करना चाहिए। अपनी सेहत का ध्यान रखें और नियमित जांच कराएं, ताकि आप कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रह सकें।

अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सकें।

