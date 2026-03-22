23 MARMONDAY2026 4:20:07 AM
Nari

तुलसी कुमार का दिल्ली वाला घर: 210 करोड़ की लग्जरी, हर कोना रॉयल और मॉडर्न

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 22 Mar, 2026 05:41 PM
तुलसी कुमार का दिल्ली वाला घर: 210 करोड़ की लग्जरी, हर कोना रॉयल और मॉडर्न

नारी डेस्क: बॉलीवुड की मशहूर सिंगर तुलसी कुमार का दिल्ली वाला घर किसी महल से कम नहीं है। ‘तुम जो आए’ और ‘सोच ना सके’ जैसे हिट गानों से फैंस के दिलों में जगह बनाने वाली तुलसी ने अपने घर को शाही और मॉडर्न अंदाज़ में सजाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नेट वर्थ 210 करोड़ रुपये बताई जाती है। हाल ही में उन्होंने अपने घर की झलक सोशल मीडिया पर शेयर की, जो स्टाइल, लग्जरी और संगीत के प्रति उनके जुनून को दर्शाता है।

घर का खास अंदाज़

तुलसी के घर में प्रवेश द्वार पर भगवान गणेश की मूर्ति स्वागत करती है। लिविंग रूम में बेज, वाइट और ग्रे रंग के कॉम्बिनेशन के साथ सुनहरी रोशनी ने कमरे को शानदार लुक दिया है। दीवारों पर रंग-बिरंगे फ्रेम्स में लगे पौधों और फूलों के आर्टवर्क और फर्श पर सफेद-काले रंग का जियोमेट्रिक डिजाइन कमरे को आकर्षक बनाते हैं।

संगीत का जुनून

सिंगर होने के नाते घर के हर कोने में पुराने रेडियो, ग्रामोफोन और संगीत से जुड़ी चीजें रखी गई हैं। दो क्लासिक हारमोनियम और नीली उकुलेले उनकी संगीत के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। मॉडर्न ज्योमेट्रिक शेल्फ्स में उनके पुरस्कार सजाए गए हैं, जो उनकी उपलब्धियों को दिखाते हैं।

पूजाघर और बालकनी

तुलसी कुमार का पूजाघर पारंपरिक और शांति देने वाला है। लाल और सफेद रंग का कॉम्बिनेशन, नक्काशीदार कैबिनेट और रंग-बिरंगा कालीन इस जगह को शानदार बनाते हैं। घर की बालकनी में लकड़ी जैसा फर्श और कांच की रेलिंग लगी है, जिससे बाहर का नजारा खूबसूरती से दिखता है। रात के समय लटकती पीली लाइट्स इसे और भी सुंदर बनाती हैं।

वॉक-इन क्लोजेट और बेडरूम

वॉक-इन क्लोजेट सफेद अलमारियों और दराजों के साथ तैयार किया गया है, जिसमें कपड़े और एक्सेसरीज सलीके से रखे जा सकते हैं। बेडरूम नीले, हरे और ग्रे रंग के कॉम्बिनेशन में सजाया गया है, दीवार पर परिवार की तस्वीरें और सुनहरे फ्रेम इसे और खूबसूरत बनाते हैं।

शाही सीढ़ियां और आरामदायक स्टाइल

सफेद संगमरमर से बनी सीढ़ियां और काले लोहे की रेलिंग घर को शाही लुक देती हैं। लकड़ी जैसा फर्श और आरामदायक डाइनिंग एरिया घर के हर हिस्से में लग्जरी और मॉडर्निटी का सही मेल दिखाता है। तुलसी कुमार का यह घर न सिर्फ उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाता है बल्कि उनके संगीत के प्रति जुनून और परंपराओं को संजोने का भी प्रमाण है। फैंस और हाउस डेकोर प्रेमियों के लिए यह घर प्रेरणा का स्रोत है।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it