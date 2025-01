Sana Khan के घर गूंजी किलकारी, दूसरी बार मां बनीं, बेटे का हुआ जन्म

नारी डेस्क: बिग बॉस 6 की एक्स कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस सना खान के घर एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है। सना खान दूसरी बार मां बनी हैं और उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। सना और उनके पति अनस सैयद ने यह खुशखबरी अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पर शेयर की।

सना खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक खास पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "अल्लाह ताला ने हर चीज मुकद्दर में लिखी है। वक्त आने पर अल्लाह उसे अता करता है, और जब अता करता है तो झोलियां खुशियों से भर देता है।" उनकी इस पोस्ट पर फैंस और सेलेब्रिटीज ने ढेर सारी बधाइयां दी हैं।

सना खान के पति अनस सैयद ने अपने छोटे बेटे के कान में पहली अजान पढ़ी। यह खूबसूरत पल उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया। वीडियो में सना के पति और बड़ा बेटा भी नजर आए। हालांकि, इस दौरान सना वीडियो में दिखाई नहीं दीं।

सना और अनस पहले से ही एक बेटे के माता-पिता हैं, जिसका नाम सैयद तारिक जमील है। उनका पहला बेटा 2023 में पैदा हुआ था। अब उनके दूसरे बेटे का जन्म 5 जनवरी 2025 को हुआ। सना ने कुछ समय पहले अपनी प्रेग्नेंसी की जानकारी सोशल मीडिया पर दी थी और अब उन्होंने दूसरी बार मां बनने की खुशी फैंस के साथ साझा की।

Former actor Sana Khan and husband Anas Saiyad have been blessed with a baby boy. The couple made the announcement via their social media account. Sana & Anas are already parents to their son Tariq Jameel. #sanakhan #sanakhanson #sanakhanchildren #AnasSaiyad #celebrityparents pic.twitter.com/UajTwKMolP