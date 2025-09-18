दही जमाते ही खट्टा हो जाता है? अपनाएं ये आसान तरीके, मिनटों में दूर होगा खट्टापन

नारी डेस्क: दही तो सबको पसंद होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दही जमाते ही खट्टा हो जाता है। खट्टा दही खाना अच्छा नहीं लगता और कई बार वह खाने लायक भी नहीं रह जाता। अगर आप भी दही का खट्टापन कम करना चाहते हैं और दही को और ज़्यादा क्रीमी बनाना चाहते हैं तो ये आसान उपाय जरूर अपनाएं।

दही खट्टा क्यों हो जाता है?

दही जमाना एक कला है, लेकिन आजकल कई लोगों को सही से दही जमाना भी नहीं आता। दही खट्टा होने के कुछ सामान्य कारण हैं ज्यादा जामन (दही का प्रिंटर) लगाना ज्यादा जामन लगाने से दही जल्दी खट्टा हो जाता है। दही जमने के बाद गर्मी में ज़्यादा देर रखने से वह खट्टा हो जाता है। कई दिन पुराना दही भी जल्दी खट्टा हो जाता है। इन बातों का ध्यान रखें, लेकिन अगर फिर भी दही खट्टा हो गया है तो परेशान न हों, दही का खट्टापन दूर करने के लिए ये आसान तरीके अपनाएं।

दही का खट्टापन कैसे कम करें?

दही का पानी निकालें: अगर दही खट्टा हो गया है तो उसे एक सूती कपड़े या छलनी में डालकर थोड़ी देर के लिए लटका दें। इससे दही का खट्टा पानी निकल जाएगा और दही ज्यादा क्रीमी बन जाएगी।

दही में फल मिलाएं: अगर दही का खट्टापन ज्यादा लग रहा हो तो इसमें कटे हुए फल (जैसे केले, सेब) और थोड़ा सा चीनी डालकर खाएं। इससे दही का स्वाद भी बढ़ जाएगा और खट्टापन कम लगेगा।

नमक या चीनी डालें: दही के खट्टेपन को कम करने के लिए आप उसमें थोड़ा नमक या चीनी मिला सकते हैं। ये दोनों दही के स्वाद को संतुलित कर देते हैं और खट्टापन कम महसूस होता है।

दही में दूध या क्रीम मिलाएं: अगर दही ज्यादा खट्टा हो तो उसमें थोड़ा दूध या क्रीम मिलाकर खाएं। इससे दही नरम, क्रीमी और स्वादिष्ट लगेगी, साथ ही खटास कम हो जाएगी।

दही को ठंडा करके फेंट लें: थोड़ा खट्टा दही फ्रिज में ठंडा करके फेंट लें। ठंडा दही कम खट्टा लगता है। आप चाहें तो दही को थोड़ा पतला भी कर सकते हैं ताकि उसका स्वाद और बेहतर हो जाए।

दही जमाने के लिए ये भी रखें ध्यान

दही जमाने के लिए हमेशा ताजा और अच्छी क्वालिटी का जामन इस्तेमाल करें। दही को ज्यादा गर्म जगह पर न रखें, खासकर दही जमने के बाद। फ्रिज में दही को एयरटाइट कंटेनर में रखें ताकि वह जल्दी खराब न हो।

दही अगर सही तरीके से जमाया जाए तो वह स्वादिष्ट और क्रीमी बनती है। अगर दही खट्टा हो जाए तो ऊपर बताए गए सरल उपायों से आप मिनटों में दही का खट्टापन दूर कर सकते हैं और दही को मजेदार बना सकते हैं। इन टिप्स को अपनाएं और ताज़ा, क्रीमी दही का आनंद लें!