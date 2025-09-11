12 SEPFRIDAY2025 12:56:21 PM
Nari

Tulsi Tips: घर में तुलसी का पौधा है तो इन 2 गलतियों से बचें, वरना पूजा का फल नहीं मिलेगा

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 11 Sep, 2025 04:09 PM
Tulsi Tips: घर में तुलसी का पौधा है तो इन 2 गलतियों से बचें, वरना पूजा का फल नहीं मिलेगा

नारी डेस्क: भारत में तुलसी का पौधा सिर्फ एक सामान्य पौधा नहीं, बल्कि आस्था, शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी को माता का रूप माना गया है और इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी का पौधा घर में होने के बावजूद अगर कुछ गलतियां की जाएं, तो पूजा का फल मिलने की जगह दोष लग सकता है?

अगर आपके घर में भी तुलसी है, तो इन दो जरूरी बातों का ध्यान ज़रूर रखें

तुलसी को कभी भी शाम के समय न छुएं या न तोड़ें पत्ते

बहुत से लोग अनजाने में यह गलती कर बैठते हैं कि पूजा या किसी प्रयोग के लिए तुलसी के पत्ते शाम या रात के समय तोड़ लेते हैं। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शाम को तुलसी माता विश्राम करती हैं, और इस समय उन्हें छूना या उनके पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है। इससे देवी लक्ष्मी नाराज़ हो सकती हैं और पूजा का पूरा फल नष्ट हो सकता है।इसे धार्मिक रूप से पाप के रूप में भी देखा जाता है। तुलसी के पत्ते सुबह सूरज निकलने के बाद और दोपहर से पहले तोड़ना शुभ होता है।

 तुलसी के पास या उसके गमले में न रखें ये चीज़ें

कई लोग तुलसी के पौधे के पास सफाई के नाम पर या सजावट के लिए चीज़ें रख देते हैं जो शास्त्रों के अनुसार वर्जित हैं जूते-चप्पल या  तुलसी के आस-पास गंदगी रखना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। लोहे या प्लास्टिक के गमले में तुलसी लगाना तुलसी के लिए मिट्टी या तांबे का पात्र श्रेष्ठ माना जाता है। अगर तुलसी सूख गई है, तो उसे उसी स्थान पर रखना अशुभ हो सकता है। उसे सम्मानपूर्वक जल प्रवाह करें और नई तुलसी लगाएं।

तुलसी की पूजा करते समय रखें इन बातों का ध्यान

 तुलसी को जल अर्पित करते समय शंख का प्रयोग न करें, यह वर्जित माना गया है। रोज़ाना तुलसी को जल चढ़ाएं और दीपक जलाकर ओम तुलसीाय नमः का जाप करें। तुलसी पर दूध, चंदन, या सिंदूर न चढ़ाएं – ये सब चीजें तुलसी के लिए हानिकारक होती हैं। तुलसी के पौधे के पास अपशब्द, गाली-गलौज या क्रोध से बचें – यह स्थान पवित्र होता है। पूजा का फल चाहिए तो करें तुलसी माता की सही सेवा तुलसी के पौधे से जुड़ी ये छोटी-छोटी बातें अगर हम ध्यान रखें, तो घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

ध्यान रखें श्रद्धा के साथ अगर नियमों का पालन हो, तभी पूजा सफल होती है।

क्या आप भी तुलसी से जुड़ी मान्यताओं को मानते हैं? नीचे कमेंट में बताएं और यह लेख शेयर करें उन लोगों के साथ जो घर में तुलसी रखते हैं।   

 

