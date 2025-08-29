01 SEPMONDAY2025 7:46:28 AM
Nari

High Protein Malai Modak

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 29 Aug, 2025 03:09 PM
High Protein Malai Modak

नारी डेस्क : गणेशोत्सव और त्यौहारों पर मोदक का विशेष महत्व होता है। यह खास हाई प्रोटीन मलाई मोदक स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है। दूध, छेना और मिल्क पाउडर से बने ये मोदक प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होते हैं और पूजा व प्रसाद के लिए एकदम परफेक्ट मिठाई हैं।

Servings - 14

PunjabKesari

सामग्री

दूध – 1 लीटर

नींबू का रस – 1 ½ बड़े चम्मच

दूध – 150 मिलीलीटर

केसर के रेशे – ¼ चम्मच

घी – 2 बड़े चम्मच

ताज़ी मलाई – 70 ग्राम

मिल्क पाउडर – 140 ग्राम

कंडेंस्ड मिल्क – 140 ग्राम

चांदी का वर्क – सजाने के लिए

केसर के रेशे – सजाने के लिए

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yum (@yum.recipe)

बनाने की विधि

1. एक पैन में 1 लीटर दूध डालकर उबालें। अब इसमें 1 ½ बड़े चम्मच नींबू का रस डालें और मिलाएं, जब तक दूध फट न जाए।

2. गैस बंद कर दें। एक बर्तन पर मलमल का कपड़ा रखें और फटा हुआ दूध उसमें छान लें। पानी अच्छे से निचोड़कर निकाल दें और इसे अलग रख दें।

3. एक बाउल में 150 मिलीलीटर दूध और ¼ चम्मच केसर डालकर 15-20 मिनट तक भिगोकर रख दें।

4. अब पैन में 2 बड़े चम्मच घी गर्म करें। इसमें भीगा हुआ केसर वाला दूध और 70 ग्राम ताज़ी मलाई डालें। मध्यम आंच पर 2-3 मिनट चलाएँ।

5. इसमें तैयार किया हुआ छेना डालें और अच्छी तरह मिलाएं।

6. अब इसमें 140 ग्राम मिल्क पाउडर और 140 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क डालें। मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं, जब तक मिश्रण गाढ़ा न हो जाए।

7. गैस से उतारकर 15-20 मिनट ठंडा होने दें।

8. ठंडा होने पर मिश्रण के छोटे-छोटे हिस्से लेकर मोदक के साँचे में भरें।

9. ध्यान से सांचे से निकालें और ऊपर से चांदी का वर्क और केसर के रेशों से सजाएं।

10. स्वादिष्ट हाई प्रोटीन मलाई मोदक परोसें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें। 
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it