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हार्श साबुन से प्राइवेट पार्ट साफ करना पड़ सकता है भारी, हो सकती है ये बीमारी

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 28 Mar, 2026 03:41 PM
हार्श साबुन से प्राइवेट पार्ट साफ करना पड़ सकता है भारी, हो सकती है ये बीमारी

 नारी डेस्क:  आजकल लोग साफ-सफाई का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन कई बार गलत तरीके अपनाने से समस्या और बढ़ जाती है। खासतौर पर प्राइवेट पार्ट की सफाई के लिए हार्श या खुशबूदार साबुन का इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। इससे यूरेथ्राइटिस नाम की समस्या हो सकती है, जिसमें पेशाब की नली में सूजन आ जाती है।

यूरेथ्राइटिस क्या होता है?  

यूरेथ्राइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेशाब की नली यानी यूरेथ्रा की अंदरूनी परत में सूजन और जलन हो जाती है। यूरेथ्रा वही ट्यूब होती है जो मूत्राशय से पेशाब को शरीर के बाहर निकालती है। जब इस हिस्से में इंफ्लामेशन होता है, तो व्यक्ति को पेशाब करते समय जलन, दर्द और असहजता महसूस होती है। कई बार इसमें डिस्चार्ज भी देखने को मिलता है। इसके लक्षण अक्सर UTI जैसे ही होते हैं, इसलिए लोग दोनों में अंतर नहीं समझ पाते और इलाज में देरी हो जाती है।

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 यूरेथ्राइटिस के कारण क्या हैं?

यूरेथ्राइटिस के पीछे दो तरह के कारण होते हैं संक्रामक और गैर-संक्रामक।

संक्रामक कारण (इन्फेक्शन से जुड़े कारण)

यह समस्या अक्सर यौन संचारित संक्रमण (STI) के कारण होती है। जब कोई व्यक्ति असुरक्षित यौन संबंध बनाता है या एक से अधिक पार्टनर होते हैं, तो बैक्टीरिया और वायरस शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इनमें गोनोरिया, क्लैमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, ट्राइकोमोनस और हर्पीस जैसे संक्रमण शामिल हैं। जिन लोगों को पहले से STI हो चुका है, उनमें यह समस्या होने की संभावना ज्यादा होती है। महिलाओं में जननांग संक्रमण भी इसका एक कारण हो सकता है।

गैर-संक्रामक कारण (गलत आदतों से होने वाली समस्या)

हर बार यूरेथ्राइटिस किसी इंफेक्शन की वजह से नहीं होता। कई बार हमारी रोजमर्रा की आदतें भी इसकी वजह बन जाती हैं। जैसे कि प्राइवेट पार्ट की सफाई के लिए हार्श या केमिकल वाले साबुन का इस्तेमाल करना, बबल बाथ लेना, डियोड्रेंट स्प्रे या खुशबूदार प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना। इसके अलावा, लंबे समय तक कैथेटर का उपयोग या यूरेथ्रा में चोट लगने से भी यह समस्या हो सकती है।

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 पुरुष और महिलाओं में लक्षण कैसे दिखते हैं?

यूरेथ्राइटिस के लक्षण पुरुषों और महिलाओं में थोड़े अलग हो सकते हैं, और यही वजह है कि कई बार इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है।

पुरुषों में लक्षण

पुरुषों को पेशाब करते समय तेज जलन महसूस हो सकती है। इसके साथ ही लिंग के सिरे पर खुजली या दर्द हो सकता है। कुछ मामलों में सफेद, पीला या हरा रंग का असामान्य डिस्चार्ज भी दिखाई देता है। कई पुरुषों को स्खलन के दौरान दर्द और बार-बार पेशाब आने की समस्या भी होती है।

महिलाओं में लक्षण

महिलाओं में लक्षण थोड़े हल्के होते हैं, जैसे पेशाब करते समय हल्की जलन, पेल्विक एरिया में असहजता, बार-बार पेशाब आना और कभी-कभी डिस्चार्ज। कई बार महिलाओं में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखता, जिससे यह समस्या छुपी रह जाती है और बाद में गंभीर हो सकती है।

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 अगर इलाज में देरी हो जाए तो क्या खतरे हैं?

यूरेथ्राइटिस को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। समय पर इलाज न मिलने पर यह कई गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है। पुरुषों में यह एपिडिडीमाइटिस (अंडकोष के पास की नली में सूजन), प्रोस्टेट की समस्या और पेशाब की नली के सिकुड़ने का कारण बन सकता है, जिससे पेशाब करने में दिक्कत होती है। वहीं महिलाओं में यह पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज (PID) का कारण बन सकता है, जिससे फर्टिलिटी कम हो सकती है और एक्टोपिक प्रेग्नेंसी का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, यह संक्रमण यौन साथियों में भी फैल सकता है और HIV जैसे गंभीर रोगों का खतरा बढ़ा सकता है।

यूरेथ्राइटिस से बचाव कैसे करें?

इस समस्या से बचने के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी सावधानियां अपनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, हमेशा सुरक्षित यौन संबंध बनाएं और एक से अधिक पार्टनर से बचें। समय-समय पर STI की जांच करवाना भी जरूरी है। पर्सनल हाइजीन का खास ध्यान रखें, लेकिन ध्यान रखें कि प्राइवेट पार्ट की सफाई के लिए हार्श साबुन या केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करें। इसके बजाय माइल्ड और बिना खुशबू वाले प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। साथ ही, साफ और ढीले कपड़े पहनें और शरीर को साफ और सूखा रखें, ताकि बैक्टीरिया पनप न सकें।

 यूरेथ्राइटिस का इलाज कैसे होता है?

इस बीमारी का इलाज उसके कारण पर निर्भर करता है। अगर यह बैक्टीरियल इंफेक्शन के कारण हुआ है, तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देते हैं। जैसे क्लैमाइडिया में एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन दी जाती है, जबकि गोनोरिया में सेफ्ट्रिएक्सोन का इस्तेमाल होता है। एक जरूरी बात यह है कि अगर यह यौन संक्रमण के कारण हुआ है, तो मरीज के साथ उसके पार्टनर का इलाज भी जरूरी है, ताकि संक्रमण दोबारा न हो। अगर यह गैर-संक्रामक कारणों से हुआ है, तो सबसे पहले उस चीज को बंद करना जरूरी है जो जलन या एलर्जी पैदा कर रही है। साथ ही ज्यादा पानी पीने और लक्षणों को कम करने के लिए दवाएं दी जाती हैं।

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 रिकवरी के दौरान क्या ध्यान रखें?

इलाज के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि जल्दी रिकवरी हो सके। ज्यादा से ज्यादा पानी और तरल पदार्थ लें, ताकि शरीर अंदर से साफ हो सके। इलाज पूरा होने तक यौन संबंध बनाने से बचें। ढीले और आरामदायक कपड़े पहनें ताकि त्वचा को सांस लेने का मौका मिले। सबसे जरूरी बात अगर पेशाब में जलन या कोई भी असामान्य लक्षण दिखे, तो उसे नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। यूरेथ्राइटिस एक आम लेकिन गंभीर समस्या बन सकती है अगर इसे समय पर पहचाना और इलाज न किया जाए। सही जानकारी, साफ-सफाई और सही आदतों से इसे आसानी से रोका जा सकता है।

इसलिए ध्यान रखें सफाई जरूरी है, लेकिन सही तरीके से। हार्श प्रोडक्ट्स से दूरी ही आपकी सेहत के लिए बेहतर है।
 

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