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कुछ दिन सस्ता होने के बाद फिर महंगा हुआ सोना, चांदी के बढ़े सीधे 12,000 दाम

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 25 Mar, 2026 01:56 PM
कुछ दिन सस्ता होने के बाद फिर महंगा हुआ सोना, चांदी के बढ़े सीधे 12,000 दाम

नारी डेस्क:  बुधवार को सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिला, लेकिन कुल मिलाकर रुझान अभी भी दबाव में है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता और निवेशकों की बदलती सोच के चलते मार्च में अब तक इस पीली धातु की कीमतों में 13 प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट आई है। आज चांदी की कीमत 12010 रुपये बढ़कर 2.36 लाख रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं सोने का भाव 5510 रुपये बढ़कर 1.44 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।


गिरावट के बाद बढ़े सोने के दाम

बुधवार को सोने की कीमतें 3 प्रतिशत से ज़्यादा की तेज़ी के साथ खुलीं, 24 कैरेट सोने का भाव 143339 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर, 2 मार्च को मार्च की शुरुआत में 24 कैरेट सोने का भाव 169300 रुपये प्रति 10 ग्राम था।  25 मार्च (बुधवार) तक, कीमतों में 13.69 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 144339 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की कीमतों में तो और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। हालांकि बुधवार को चांदी की कीमतों में 5 प्रतिशत से ज़्यादा का उछाल आया और MCX पर यह 236686 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुली, फिर भी इस महीने अब तक इसकी कीमतों में 20 प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है।


कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी

2 मार्च को मार्च की शुरुआत में, चांदी का भाव लगभग 296000 रुपये प्रति किलोग्राम था, जो अब काफ़ी गिरकर 236686 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। बाज़ार विशेषज्ञों ने बताया कि हालिया उछाल के बावजूद, कीमती धातुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव अभी भी काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है।  कीमतों के उतार-चढ़ाव (Price action) से पता चलता है कि ऊंचे स्तरों पर भी सोने की कीमतें मज़बूती से टिकी हुई हैं, जिससे बाज़ार का कुल माहौल सकारात्मक बना हुआ है।


बढ़ सकते हैं सोने के दाम

 1,48,000 रुपये का स्तर सोने के लिए एक अहम 'रेज़िस्टेंस लेवल' बना हुआ है, और अगर कीमतें इस स्तर से ऊपर बनी रहती हैं, तो वे बढ़कर 1,55,000 रुपये से 1,57,000 रुपये तक पहुंच सकती हैं। वहीं, अगर कीमतों में गिरावट आती है, तो 1,37,000 रुपये से 1,40,000 रुपये के स्तर पर सोने को 'सपोर्ट' (सहारा) मिलेगा; अगर ये स्तर भी टूट जाते हैं, तो कीमतें और गिरकर 1,30,000 रुपये से 1,32,000 रुपये तक पहुंच सकती हैं।
 

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