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गौ-रक्षक “फरसा वाले बाबा” कौन हैं, जिनकी मौत पर हाईवे पर हुआ हंगामा

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 21 Mar, 2026 01:01 PM
गौ-रक्षक “फरसा वाले बाबा” कौन हैं, जिनकी मौत पर हाईवे पर हुआ हंगामा

नारी डेस्क:  उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में आज बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। “फरसा वाले बाबा” के नाम से मशहूर गौ-रक्षक चंद्रशेखर की मौत के बाद इलाके में तनाव फैल गया। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने दिल्ली-आगरा हाईवे को जाम कर दिया और पुलिस व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। फरसा वाले बाबा की मौत की खबर फैलते ही इलाके में गुस्से का माहौल बन गया। लोग मुख्य सड़कों पर उतर आए और हाईवे जाम कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन गौ-रक्षक भड़क गए और पथराव शुरू कर दिया। पुलिस को हालात नियंत्रण में लाने के लिए रबर की गोलियां चलानी पड़ीं। भीड़ ने ADM प्रशासन की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया।

 हादसा या हत्या?

मथुरा के SSP Shlok Kumar ने इस घटना को हादसा बताया। उनके अनुसार, आधी रात के समय फरसा वाले बाबा गौ-तस्करों का पीछा कर रहे थे। सुबह लगभग 4 बजे नवीपुर इलाके में उन्होंने जिस गाड़ी को रोका, वह नागालैंड नंबर की थी। उसी समय एक राजस्थान नंबर का ट्रक अचानक आया और फरसा वाले बाबा को कुचल दिया। ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया गया है, और वह भी जख्मी है। SSP ने कहा कि यह हत्या नहीं, बल्कि एक्सीडेंट है, लेकिन मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी।कोसीकलां थाना क्षेत्र के नवीपुर इलाके में फरसा वाले बाबा को गौ-तस्करी की सूचना मिली। उन्होंने अपनी टीम के साथ तस्करों का पीछा किया और एक गाड़ी रोकने की कोशिश की। इसी दौरान तस्करों ने ट्रक से उनकी गाड़ी को टक्कर मारी और फरसा वाले बाबा को कुचल दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

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 तनाव और पुलिस कार्रवाई

बाबा की मौत की खबर फैलते ही इलाके में तनाव फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए, मुख्य मार्गों पर जाम लगा दिया, और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने हालात नियंत्रित करने के लिए रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। हाईवे ब्लॉक होने से ट्रैफिक भी पूरी तरह रुका हुआ था। इस घटना ने मथुरा में कानून-व्यवस्था और गौ-रक्षा के मुद्दे पर नई बहस छेड़ दी है। स्थानीय प्रशासन अब मामले की पूरी जांच कर रहा है और ट्रक ड्राइवर की हालत व घटनाक्रम की हर एंगल से समीक्षा की जा रही है।  

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