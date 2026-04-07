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41 की उम्र में मां बनने जा रही दिव्यांका त्रिपाठी ने बेबी बंप फ्लॉन्ट किया

  • Edited By Monika,
  • Updated: 07 Apr, 2026 02:45 PM
41 की उम्र में मां बनने जा रही दिव्यांका त्रिपाठी ने बेबी बंप फ्लॉन्ट किया

नारी डेस्क : टीवी शो ‘ये है मोहब्बतें’ की ‘ईशी मां’ दिव्यांका त्रिपाठी अब रियल लाइफ में पहली बार मां बनने जा रही हैं। उनका बेबी शॉवर और गोदभराई सेरेमनी का खास अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

गोदभराई में साड़ी में दी एलिगेंस

गोदभराई के लिए दिव्यांका ने Laevachi लेबल की लाइम ग्रीन टिशू सिल्क साड़ी चुनी, जिसमें फ्लोरल मोटिफ्स और पर्ल डिटेलिंग ने उनके लुक को बेहद सुंदर और एलिगेंट बनाया। उन्होंने स्टेटमेंट डायमंड नेकलेस, झुमके और हल्के कंगन के साथ साड़ी को क्लासी अंदाज में स्टाइल किया। उनके पति विवेक दहिया ने पिंक शर्ट और वाइट पैंट्स पहनकर उनके लुक को परफेक्टली कंप्लीमेंट किया।

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बेबी शॉवर में वेस्टर्न ग्लैमरस लुक

बेबी शॉवर के लिए दिव्यांका ने फ्लोई वाइट मैक्सी ड्रेस पहनी। वी नेक और हल्की शीयर हाफ स्लीव्स वाली ड्रेस ने उनके बेबी बंप को खूबसूरती से हाइलाइट किया। मिनिमल ज्वैलरी, सॉफ्ट ग्लोइंग मेकअप और हल्के कर्ल बालों ने उनके ग्लैमरस लुक को और बढ़ा दिया।

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फैशन टिप्स मॉम टू बी के लिए

ढीली फ्लोई सिल्हूट ड्रेस बेबी बंप को स्टाइलिश तरीके से फ्लॉन्ट करती है।
वाइट और पेस्टल शेड्स से एलिगेंट और फ्रेश लुक मिलता है।
ज्वैलरी को मिनिमल रखें; स्टेटमेंट इयररिंग्स ही काफी हैं।
सॉफ्ट और ब्रेथेबल फैब्रिक पहनें, ताकि कंफर्ट भी बना रहे।
दिव्यांका और विवेक 10 साल की शादी के बाद अब पहली बार मां-पापा बनने जा रहे हैं। 41 की उम्र में दिव्यांका का नूर और स्टाइल हर किसी का दिल जीत रहा है।

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