अफेयर की अफवाहों पर भड़की RJ महवश, कहा – 'क्या हर दोस्ती डेटिंग होती है?

नारी डेस्क: हाल ही में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के तलाक की खबरों ने काफी सुर्खियां बटोरीं। जहां एक तरफ धनश्री का नाम कोरियोग्राफर प्रतीक उतेकर के साथ जोड़ा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ चहल का नाम RJ महवश के साथ अफेयर की अफवाहों में उछला। इन अफवाहों पर अब RJ महवश ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

RJ महवश ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

RJ महवश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा नोट शेयर करते हुए इन अफवाहों को झूठा और बेबुनियाद बताया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे किसी के पीआर स्टंट के लिए अपने नाम का इस्तेमाल नहीं करने देंगी।

Amid separation rumours with Dhanashree Verma, Yuzvendra Chahal sparks curiosity with his photo alongside RJ Mahvash. Are they more than just friends? 🤔#YuzvendraChahal #RJMahvash #Cricket #Rumours #Hintt pic.twitter.com/qDPH0E3JJb — HINTT (@hinttmedia) January 10, 2025

महवश ने लिखा

"इंटरनेट पर कुछ आर्टिकल और अफवाहें घूम रही हैं। ये देखकर हैरानी होती है कि कैसे बिना सिर-पैर की बातें फैलाई जा रही हैं। अगर आप किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ देखे जाते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप उन्हें डेट कर रहे हैं? ये कौन सा साल चल रहा है? और फिर आप सभी लोग कितने लोगों को डेट कर रहे हैं?"

उन्होंने आगे लिखा

"मैं पिछले 2-3 दिनों से चुप थी, लेकिन अब ये सहन नहीं कर सकती। मैं किसी भी पीआर टीम को दूसरे लोगों की छवि बचाने के लिए मेरा नाम घसीटने नहीं दूंगी। इस मुश्किल समय में लोगों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शांति से रहने दें।"

Famous Influencer and RJ Mahvash Instagram story amid rumours that she is dating Indian cricketer Yuzvendra Chahal#YuzvendraChahal pic.twitter.com/OFjKx3FIz6 — Aman Deep Saxena (@aman_saxena_03) January 10, 2025

अफवाहों की शुरुआत कैसे हुई?

दरअसल, युजवेंद्र चहल का नाम RJ महवश के साथ तब जोड़ा गया, जब क्रिसमस के मौके पर दोनों को साथ देखा गया। RJ महवश ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें युजवेंद्र उनके साथ क्रिसमस लंच एंजॉय करते नजर आए। इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा था, "क्रिसमस लंच कॉन फैमिलिया" (फैमिली के साथ क्रिसमस लंच)।

RJ Mahvash has categorically denied the rumors surrounding her alleged relationship with cricketer Yuzvendra Chahal, describing them as “untrue” and “harmful.” This clarification follows the widespread circulation of a photo showing Chahal with an unidentified woman pic.twitter.com/VeKGE9n81D — Tele Verse (@TeleVerse24) January 10, 2025

महवश ने मांगी प्राइवेसी

महवश ने अपने पोस्ट में लोगों से अपील की कि वे किसी की निजी जिंदगी में बेवजह दखल न दें। उन्होंने कहा कि किसी की छवि खराब करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाना गलत है और इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए।

चहल और धनश्री के रिश्ते पर सवाल

धनश्री और युजवेंद्र की शादी दिसंबर 2020 में हुई थी। लेकिन पिछले कुछ समय से उनके रिश्ते में दरार की खबरें सामने आ रही थीं। हालांकि, दोनों ने इन खबरों पर कोई खुलकर बयान नहीं दिया।

RJ महवश के इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि चहल के साथ उनका नाम जोड़ना पूरी तरह से गलत है और इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है।