चंकी पांडे की लाडली अनन्या पांडे करेंगी शादी? डेटिंग के बीच अनन्या ने शेयर किया वेडिंग प्लान

नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे इन दिनों अपनी डेटिंग रूमर्स को लेकर सुर्खियों में हैं। उनके अफेयर्स और रिश्ते हमेशा मीडिया में चर्चा का विषय रहे हैं। फिलहाल, अनन्या पांडे एक विदेशी मॉडल वॉकर ब्लैंको को डेट कर रही हैं। इन दोनों के रिलेशनशिप की खबरें पिछले साल उस वक्त सुर्खियों में आईं, जब वे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में एक साथ दिखाई दिए थे। अब अनन्या ने फोर्ब्स इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में अपनी शादी की योजनाओं का खुलासा किया है।

अनन्या पांडे ने बताया कि वह अगले पांच सालों में शादी करने का सोच रही हैं। उन्होंने अपने भविष्य को लेकर कुछ खास योजनाएं बनाई हैं। अनन्या ने कहा, "व्यक्तिगत रूप से, मैं खुद को अगले पांच सालों में शादीशुदा, खुशहाल घर, बच्चों की योजना बनाते हुए और ढेर सारे कुत्तों के साथ देखना चाहती हूं।" इसके अलावा, उन्होंने अपनी पेशेवर योजनाओं पर भी चर्चा की और कहा, "मैं अपने काम में बेहतर होने और अपने गेम के शीर्ष पर पहुंचने पर ध्यान केंद्रित कर रही हूं।"

अनन्या पांडे ने हाल ही में वॉकर ब्लैंको को अपने 'साथी' के तौर पर सार्वजनिक किया था, जब वे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में एक साथ नजर आए थे। दोनों ने हल्दी सेरेमनी में मस्ती भी की थी और रोमांटिक डांस करते हुए भी कैमरे में कैद हुए थे। वॉकर पेशे से मॉडल हैं और उन्होंने अनन्या के 26वें जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पर एक प्यारा सा पोस्ट भी साझा किया था। इसके अलावा, वह अनन्या को अपनी नेटफ्लिक्स सीरीज 'कॉल मी बे' के लिए भी प्रोत्साहित करते रहे हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो अनन्या पांडे इस साल फिल्म 'चांद मेरा दिल' में लक्ष्य के साथ नजर आएंगी। इसके अलावा, वह एक फिल्म में अक्षय कुमार और आर माधव के साथ भी दिखाई देंगी, जिसका ऐलान हो चुका है, लेकिन फिल्म का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। अनन्या ने अपनी नेटफ्लिक्स फिल्म CTRL की सफलता के बाद कई और किरदारों की तैयारी भी शुरू कर दी है।

