शादीशुदा होकर भी अलग रह रहे ये बॉलीवुड स्टार्स, देखें कौन-कौन हैं इस लिस्ट में

नारी डेस्क: बॉलीवुड इंडस्ट्री में अफेयर, शादी, ब्रेकअप और तलाक कोई नई बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टार कपल्स हैं जो शादीशुदा होते हुए भी एक-दूसरे से अलग रह रहे हैं। न उन्होंने तलाक लिया है, न ही सेपरेशन की घोषणा की है, फिर भी वे अलग-अलग जिंदगी जी रहे हैं। यह एक अनोखी स्थिति है, जो कई कारणों से होती है। आइए जानते हैं इन सेलिब्रिटी कपल्स के बारे में।

गोविंदा और सुनीता आहूजा

हाल ही में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने इस बात का खुलासा किया कि वे और गोविंदा साथ नहीं रहते। उनके पास दो घर हैं। सुनीता ने बताया कि उनके अपार्टमेंट के सामने एक बंगला है। फ्लैट में उनका मंदिर और बच्चे हैं। वहीं, गोविंदा बंगले में रहते हैं। सुनीता ने हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में कहा, “उसे लोगों से बात करना पसंद है। वह 10 लोगों को इकट्ठा करेगा और उनके साथ बातें करेगा। लेकिन मैं अपनी शांति पसंद करती हूं। इसलिए हम अलग-अलग घरों में रहते हैं।”

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादीशुदा जिंदगी को लेकर भी खबरें सुर्खियों में रही हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐश्वर्या अब अभिषेक के साथ जलसा (बच्चन फैमिली का घर) में नहीं रहतीं। वे अपनी बेटी आराध्या के साथ अलग घर में रहती हैं। हालांकि, दोनों ने कभी भी इन खबरों की पुष्टि नहीं की है। फिर भी यह चर्चा लंबे समय से मीडिया में है।

ऋषि कपूर और नीतू कपूर

ऋषि कपूर और नीतू कपूर का रिश्ता भी एक समय पर काफी उतार-चढ़ाव से गुजरा। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, एक समय ऐसा भी आया जब दोनों के बीच लड़ाइयां इतनी बढ़ गईं कि वे अलग रहने लगे थे। हालांकि, बाद में उन्होंने अपने रिश्ते को संभाल लिया और साथ रहने लगे।

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का रिश्ता बॉलीवुड में बेहद चर्चित रहा है। धर्मेंद्र ने हेमा से दूसरी शादी तो की, लेकिन अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया। धर्मेंद्र आज भी अपनी पहली पत्नी और बच्चों – सनी देओल और बॉबी देओल – के साथ रहते हैं। वहीं, हेमा मालिनी अलग घर में रहती हैं। हेमा ने कई बार इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने इस स्थिति को समझदारी से संभाला है और इससे कोई परेशानी नहीं होती।

करीना कपूर के माता-पिता: रणधीर कपूर और बबीता कपूर

करीना कपूर और करिश्मा कपूर के माता-पिता, रणधीर कपूर और बबीता कपूर, भी शादी के बाद एक-दूसरे से अलग हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके रिश्ते में काफी तनाव था और वे एक नाजुक दौर से गुजर रहे थे। इस स्थिति में दोनों ने अलग-अलग रहने का फैसला किया। हालांकि, दोनों ने तलाक नहीं लिया और अपने बच्चों के लिए एक दोस्ताना रिश्ता बनाए रखा।

बॉलीवुड में अलग रहना कितना सामान्य?

बॉलीवुड में रिश्तों की जटिलताएं आम हैं। करियर की प्राथमिकताएं, निजी विचारों में अंतर और पारिवारिक जिम्मेदारियां अक्सर इन रिश्तों को प्रभावित करती हैं। कुछ कपल्स ने अपने रिश्तों को संभालने के लिए अलग रहने का रास्ता चुना है।

यह ध्यान देने वाली बात है कि हर कपल की स्थिति अलग होती है और उनके अलग रहने के कारण भी अलग-अलग होते हैं। कुछ मामलों में यह उनके रिश्ते को बचाने का तरीका होता है, तो कुछ मामलों में यह आपसी समझ का हिस्सा होता है।

बॉलीवुड के ये कपल्स हमें दिखाते हैं कि रिश्ते निभाने का हर किसी का अपना तरीका होता है। शादीशुदा होकर भी अलग रहना एक नया ट्रेंड हो सकता है, लेकिन यह उनकी निजी जिंदगी और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। समाज भले ही इसे अलग नजरिए से देखे, लेकिन इन सेलिब्रिटीज के लिए यह उनके रिश्ते को स्वस्थ बनाए रखने का जरिया हो सकता है।