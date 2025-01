18 साल छोटे निर्वान बिरला के साथ गदर 2 की सकीना का रोमांस? वायरल फोटो ने बढ़ाई अफवाहें!

नारी डेस्क: अमीषा पटेल, जो अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ के कारण भी सुर्खियों में रहती हैं, इस बार एक नई चर्चा का विषय बन गईं हैं। हाल ही में, उनकी और बिजनेसमैन निर्वान बिरला के अफेयर की अफवाहें जोर पकड़ने लगीं। इन अफवाहों के चलते एक तस्वीर भी वायरल हुई थी, जिसमें निर्वान बिरला अमीषा पटेल को गले लगाते हुए नजर आ रहे थे। इस फोटो में दोनों काफी खुश और करीब दिख रहे थे, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें शुरू हो गईं।

इन अफवाहों पर अब निर्वान बिरला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक इंटरव्यू में, उन्होंने साफ किया कि वह अमीषा पटेल को डेट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अमीषा उनकी परिवार की पुरानी दोस्त हैं और उनके पिता को लंबे समय से जानती हैं। वायरल फोटो के बारे में निर्वान ने बताया कि वह और अमीषा दुबई में उनके म्यूजिक एल्बम की शूटिंग के दौरान एक साथ थे, जिसमें अमीषा फीचर हो रही हैं।

Actress Amisha patel is dating 20 years younger Nirvan Birla! It’s proof that the girl is mentally unstable! Director Vikram Bhatt is responsible to bring her in this situation. pic.twitter.com/fAud59PU5z