नारी डेस्क: खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए चटनी एक बेहतरीन विकल्प होती है। खासकर लहसुन और इमली से बनी स्पाइसी चटनी खाने में खट्टा-मीठा और तीखा स्वाद जोड़ देती है। यह चटनी न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि इसे घर पर बहुत ही कम समय में आसानी से बनाया जा सकता है। भुना हुआ लहसुन, इमली का गूदा, मिर्च और गुड़ से तैयार यह चटनी स्नैक्स, पराठे या दाल-चावल के साथ भी बेहद स्वादिष्ट लगती है। आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान रेसिपी।

Servings - 8

सामग्री

भुना हुआ लहसुन – 30 ग्राम

सूखी लाल मिर्च – 4

हरी मिर्च – 1 चम्मच (कटी हुई)

अदरक – 1 चम्मच

इमली का गूदा – 60 मिलीलीटर

नींबू का रस – 1 चम्मच

गुड़ – 1 बड़ा चम्मच

नमक – 1/8 चम्मच

पानी – 50 मिलीलीटर

बनाने की विधि

1. सबसे पहले एक ओखली-मूसल में 30 ग्राम भुना हुआ लहसुन, 4 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच हरी मिर्च और 1 चम्मच अदरक डालें। इन्हें अच्छी तरह कूटकर दरदरा पीस लें।

2. अब इस मिश्रण को एक बाउल में निकाल लें और इसमें 60 मिलीलीटर इमली का गूदा, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 बड़ा चम्मच गुड़ और 1/8 चम्मच नमक डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह फेंटकर मिला लें।

3. इसके बाद इसमें 50 मिलीलीटर पानी डालें और फिर से अच्छी तरह मिलाएं।

4. आपकी स्वादिष्ट स्पाइसी लहसुन-इमली की चटनी तैयार है। इसे स्नैक्स या खाने के साथ सर्व करें।

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