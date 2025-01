सैफ अली खान की सर्जरी 6 घंटे तक चली, होश में आते ही पूछे दो बड़े सवाल

नारी डेस्क: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सैफ अली खान पर 16 जनवरी को हुए हमले के बाद से वह अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनकी सेहत में अब तेजी से सुधार हो रहा है। एक्टर की सर्जरी लीलावती अस्पताल में की गई थी, जो करीब 6 घंटे तक चली। अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में सैफ अली खान अब बेहतर महसूस कर रहे हैं, और सर्जरी के बाद उनकी हालत स्थिर है।

सर्जरी और हेल्थ अपडेट

सैफ अली खान की सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने जानकारी दी कि उनकी दो सर्जरी की गई थी। पहली सर्जरी उनकी स्पाइन (रीढ़ की हड्डी) की थी और दूसरी कॉस्मेटिक सर्जरी की गई थी। सर्जरी के दौरान कोई बड़ी जटिलता नहीं आई और सैफ का स्वास्थ्य लगातार बेहतर हो रहा है। इसके बाद उन्हें ICU से स्पेशल वॉर्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि सैफ की स्थिति में सुधार होने के बावजूद उन्हें अभी आराम की जरूरत है।

He is Recovering very well now

Saif Ali Khan's surgery took almost 6 hours

He is in under observation and shifted to ICU #SaifAliKhanAttacked pic.twitter.com/2ixrEnM1jJ — Sajal_Sharma🔥 (@khiladiFan99) January 18, 2025

सैफ के सवाल और डॉक्टर्स का आश्वासन

सर्जरी के बाद जब सैफ होश में आए, तो सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर्स से दो सवाल पूछे, जो उनके काम और फिटनेस से जुड़े थे। सैफ ने पूछा, “क्या मैं शूटिंग कर पाऊंगा?” और “क्या मैं जिम कर पाऊंगा?” डॉक्टर्स ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह दो हफ्ते बाद शूटिंग और जिम में वर्कआउट कर सकेंगे, लेकिन तब तक उन्हें बेड रेस्ट करने की सलाह दी गई। डॉक्टर्स के मुताबिक, जितने कम विजिटर्स उनसे मिलने आएंगे, उतना उनके लिए बेहतर होगा, ताकि वह जल्दी स्वस्थ हो सकें।

Update from Lilavati hospital on the health condition of Saif Ali Khan..



He's out of danger and recovering. Currently in ICU but stable.



Via @somitapal pic.twitter.com/bY4YWzZSML — Jeet Mashru (@mashrujeet) January 16, 2025

सैफ की हालत में सुधार

सैफ के डॉक्टरों ने बताया कि सैफ की सेहत में पिछले 24 घंटे में तेजी से सुधार हुआ है। जब सैफ अस्पताल पहुंचे थे, तो उन्हें काफी दर्द हो रहा था और उनकी मूवमेंट सीमित थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद अब वह आसानी से चलने-फिरने लगे हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि सैफ ने अस्पताल पहुंचने के बाद खुद से चलने का साहस दिखाया था, और वह पूरी तरह खून से सने हुए थे। यह साबित करता है कि सैफ न केवल फिल्मों में हीरो हैं, बल्कि रियल लाइफ में भी उनका साहस और आत्मविश्वास कमाल का है।

सैफ के साथ तैमूर थे

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सैफ अली खान के साथ उनके बेटे तैमूर भी अस्पताल पहुंचे थे। तैमूर अपने पिता का हालचाल जानने के लिए उनके साथ थे, और उनका यह सपोर्ट सैफ के लिए बहुत मायने रखता था।

सैफ का डिस्चार्ज और भविष्य

Lilavati Hospital to CNBC-TV18



Saif Ali Khan is in the Operation Theatre at present. He is being operated. He was brought to the hospital at around 3-3.30 am. pic.twitter.com/oMO246U1XV — Samarth Saraswat (समर्थ सारस्वत) (@saraswatsamarth) January 16, 2025

अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में रहते हुए सैफ की हालत में सुधार हो रहा है। डॉक्टर्स अब डिस्चार्ज के बारे में सोच रहे हैं, और अनुमान है कि वह अगले 2-3 दिनों में घर वापस लौट सकते हैं। हालांकि, उन्हें अभी भी पूरी तरह से आराम करने की आवश्यकता है। डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि अगर सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू लग जाता, तो उनकी हालत बहुत गंभीर हो सकती थी। वह केवल 2 मिमी से बच गए, और अगर चाकू थोड़ा और अंदर लगता, तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता था।

सैफ की वापसी का इंतजार

सैफ अली खान की सर्जरी और उपचार की प्रक्रिया अब सही दिशा में चल रही है। उनके फैंस और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। एक अभिनेता के तौर पर सैफ अली खान ने हमेशा अपने काम में निपुणता और समर्पण दिखाया है, और अब उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में भी उनका साहस और मजबूती सबको प्रेरणा दे रही है। उम्मीद की जा रही है कि वह जल्द ही अपनी फिल्मों में लौटेंगे और फिर से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे।