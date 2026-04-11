कच्चे आम का Slush

नारी डेस्क : गर्मियों के मौसम में कुछ ठंडा, खट्टा-मीठा और ताजगी से भरपूर पीने का मन करे तो कच्चे आम का स्लश एक बेहतरीन विकल्प है। कच्चे आम की खटास, पुदीने की ठंडक और मसालों का चटपटा स्वाद मिलकर इसे बेहद स्वादिष्ट और रिफ्रेशिंग बना देता है। यह ड्रिंक न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि शरीर को ठंडक पहुंचाने और गर्मी से राहत देने में भी मदद करती है। आसान सामग्री और झटपट बनने वाली यह रेसिपी घर पर जरूर ट्राई करें।

Servings - 3

सामग्री (INGREDIENTS)

लाल मिर्च - 1/4 चम्मच

नमक - 1/4 चम्मच

चाट मसाला - 1/2 चम्मच

काला नमक - 1/4 चम्मच

जीरा पाउडर - 1/2 चम्मच

कच्चा आम - 150 ग्राम

पुदीना पत्ते - 4 ग्राम

चीनी - 25 ग्राम

नमक - 1/8 चम्मच

आइस क्यूब्स (बर्फ के टुकड़े)

आम के स्लाइस - सजावट के लिए

पुदीना पत्ते - सजावट के लिए

बनाने की विधि (PREPARATION)

1. एक प्लेट में लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला, काला नमक और जीरा पाउडर डालें। सभी मसालों को अच्छे से मिला लें और अलग रख दें।

2. अब 150 ग्राम कच्चे आम को काटकर स्लाइस बना लें और मिक्सर जार में डालें। इसमें पुदीना पत्ते, चीनी, 1/8 चम्मच नमक और कुछ बर्फ के टुकड़े डालें। इसे अच्छे से ब्लेंड करके स्मूद पेस्ट बना लें।

3. तैयार मिश्रण को सर्विंग गिलास में डालें और ऊपर से कांटे (fork) की मदद से पैटर्न बनाएं (वीडियो जैसा)।

4. ऊपर से तैयार किया हुआ मसाला छिड़कें।

5. आम के स्लाइस और पुदीना पत्तों से सजाएं।

6. ठंडा-ठंडा सर्व करें।

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