23 MARMONDAY2026 4:16:55 AM
Nari

हनीमून पर रश्मिका और विजय की रोमांटिक तस्वीरें वायरल, फ्लोरल ड्रेस में नजर आईं रश्मिका

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 22 Mar, 2026 01:20 PM
हनीमून पर रश्मिका और विजय की रोमांटिक तस्वीरें वायरल, फ्लोरल ड्रेस में नजर आईं रश्मिका

नारी डेस्क:  रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का थाईलैंड हनीमून फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस तस्वीर में रश्मिका फ्लोरल ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं और दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने लायक है। Rashmika Mandanna और Vijay Deverakonda शादी के बाद लगातार चर्चा में हैं। उदयपुर में शाही अंदाज में शादी करने के बाद, नवविवाहित जोड़े ने थाईलैंड के खूबसूरत द्वीप कोह समुई में हनीमून मनाया। हाल ही में उनकी एक रोमांटिक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है।

तस्वीर में रश्मिका पीले रंग की फ्लोरल ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही हैं और विजय व्हाइट टीशर्ट और ब्लैक पैंट में नजर आ रहे हैं। दोनों एक-दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं और सीढ़ी पर खड़े होकर समुद्र और हरियाली के बीच छुट्टी का आनंद ले रहे हैं।

PunjabKesari

प्राइवेट विला में बिताया हनीमून

रश्मिका और विजय ने हनीमून के लिए प्राइवेट विला चुना, जो समुद्र के किनारे स्थित है और हरियाली और शांति से भरा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने यह जगह इसलिए चुनी, ताकि इस खास समय को पूरी तरह से सुकून और प्राइवेसी के साथ बिता सकें।

शादी और रिसेप्शन की यादें

रश्मिका और विजय ने 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में बेहद शाही अंदाज में शादी की थी। इस शादी में केवल परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे। इसके बाद 4 मार्च को फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए ग्रैंड रिसेप्शन रखा गया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। पिछले लंबे समय तक अपने रिश्ते को छुपाने के बाद अचानक शादी की खबर ने फैंस को चौंका दिया। दोनों की जोड़ी को पहले भी फिल्मों में देखा गया है, जैसे 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड', जिनमें उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया।

ये भी पढ़ें:  रेड अनारकली में आयशा खान का रॉयल अंदाज, खूबसूरत लुक ने जीता फैंस का दिल

वर्कफ्रंट अपडेट

शादी के बाद रश्मिका ने अपनी नई फिल्म 'मायसा' की शूटिंग शुरू कर दी है। वहीं, विजय और रश्मिका जल्द ही 'रणबाली' नामक फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस जोड़ी की ऑनस्क्रीन और ऑफस्क्रीन केमिस्ट्री दोनों ही फैंस को बेहद पसंद है।

फैंस का प्यार

सोशल मीडिया पर इस हनीमून फोटो ने तेजी से वायरल होकर फैंस का दिल जीत लिया है। लोग रश्मिका और विजय की जोड़ी की खूबसूरत केमिस्ट्री और प्यार की तारीफ कर रहे हैं। इस तस्वीर से साफ दिख रहा है कि शादी के बाद भी दोनों एक-दूसरे के साथ रोमांस और प्यार का मजा ले रहे हैं।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it