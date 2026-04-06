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कंधे की चर्बी हटाने के लिए करें ये आसान सी एक्सरसाइज, कुछ ही दिन में दिखेगा असर

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 06 Apr, 2026 01:28 PM
कंधे की चर्बी हटाने के लिए करें ये आसान सी एक्सरसाइज, कुछ ही दिन में दिखेगा असर

नारी डेस्क:  कंधों पर जमा चर्बी (Shoulder Fat) कम करना सिर्फ दिखने के लिए ही नहीं, बल्कि बॉडी पोस्चर और फिटनेस के लिए भी जरूरी है। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान एक्सरसाइज शोल्डर, बैक और ट्राइसेप्स मसल्स को टोन करके ऊपरी शरीर को शेप में ला सकती हैं। आइए इन असरदार एक्सरसाइज को समझते हैं। 

Push-up (पुश-अप)

इसके लिए प्लैंक पोजीशन में आ जाएं, हाथों को कंधों के बराबर रखें, शरीर सीधा रखते हुए नीचे जाएं और फिर ऊपर उठें। इससे कंधे, छाती और ट्राइसेप्स मजबूत होते हैं, ऊपरी बॉडी की चर्बी तेजी से कम होती है। 

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 Lateral Arm Circles (लेटरल आर्म सर्कल)

इसके लिए सीधे खड़े होकर दोनों हाथ साइड में फैलाएं, हाथों को गोल-गोल घुमाएं (आगे और पीछे दोनों दिशा में)। इससे शोल्डर टोनिंग में मदद मिलती है,  फैट बर्न और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है


Overhead Press (ओवरहेड प्रेस)

इसके लिए  डंबल या पानी की बोतल हाथ में लें। कंधों से ऊपर की ओर हाथ उठाएं, धीरे-धीरे वापस नीचे लाएं। इससे शोल्डर मसल्स मजबूत और शेप में आती हैं, आर्म फैट कम करने में मदद मिलती है। 


 Plank (प्लैंक)

कोहनी और पैरों के बल शरीर को सीधा रखें, पेट और कंधों पर ध्यान रखते हुए होल्ड करें। इससे कोर और शोल्डर दोनों मजबूत होते हैं फैट बर्न करने में मदद मिलती है, एक्सरसाइज क्यों काम करती हैं?

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एक्सरसाइज के फायदे 

इन एक्सरसाइज से कंधों और आसपास की मसल्स एक्टिव होती हैं, कैलोरी बर्न होती है, धीरे-धीरे चर्बी कम होकर टोनिंग दिखने लगती है।  ध्यान रखें कि केवल एक जगह का फैट कम करना मुश्किल होता है, इसलिए पूरे शरीर का वर्कआउट जरूरी है। रोज 15–20 मिनट ये एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट (कम तेल, कम चीनी) जरूर अपनाएं, पर्याप्त पानी पिएं, हफ्ते में 4–5 दिन नियमितता रखें। अगर आप कंधों की चर्बी कम करके टोन बॉडी पाना चाहते हैं, तो ये आसान एक्सरसाइज आपके लिए बेहद फायदेमंद हैं। नियमित अभ्यास से कुछ ही हफ्तों में फर्क दिखने लगता है।
 

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