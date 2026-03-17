नवरात्रि में 9 दिन करें इन 9 चीजों का दान , रातों रात ही बदल जाएगी किस्मत

नारी डेस्क: नवरात्रि का पर्व सिर्फ पूजा-पाठ ही नहीं, बल्कि दान-पुण्य के लिए भी बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 9 दिनों में जरूरतमंदों को दान देने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। कहा जाता है कि अगर नवरात्रि के हर दिन विशेष चीजों का दान किया जाए, तो किस्मत भी बदल सकती है और जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं।



9 दिन करें इन चीजों का दान

पहला दिन – घी का दान: घी का दान करने से शरीर स्वस्थ रहता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है।

दूसरा दिन – शक्कर या मिश्री: इस दिन मीठा दान करने से जीवन में मधुरता और रिश्तों में प्यार बढ़ता है।

तीसरा दिन – दूध या दूध से बनी चीजें: दूध का दान करने से मानसिक शांति और सुख मिलता है।

चौथा दिन – फल का दान: फल दान करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और घर में खुशहाली आती है।

पांचवां दिन – अनाज (चावल/गेहूं): अनाज का दान बहुत पुण्यकारी माना जाता है, इससे धन-धान्य में वृद्धि होती है।

छठा दिन – शहद या गुड़: यह दान करने से जीवन में मिठास और सकारात्मकता आती है।

सातवां दिन – लाल वस्त्र: मां दुर्गा को लाल रंग प्रिय है, इसलिए लाल कपड़े दान करने से मां का आशीर्वाद मिलता है।

आठवां दिन – नारियल और मिठाई: अष्टमी के दिन नारियल और मिठाई का दान करने से विशेष फल मिलता है।

नौवां दिन – कन्या पूजन और भोजन: नवमी के दिन छोटी कन्याओं को भोजन कराना और उन्हें उपहार देना सबसे शुभ माना जाता है।



दान करते समय ध्यान रखें

दान हमेशा सच्चे मन और श्रद्धा से करें, जरूरतमंद व्यक्ति को ही दान दें, दिखावे के लिए दान न करें। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि में किया गया दान कई गुना फल देता है। इससे न सिर्फ पापों का नाश होता है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में छोटा-सा दान भी आपकी किस्मत बदल सकता है, बस भावना सच्ची होनी चाहिए।