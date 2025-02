Maha kumbh: भगदड़ में पत्नी खोने वाले त्रिभुवन का आरोप-'लड़कों की शरारत से हुआ हादसा'

नारी डेस्क: मंगलवार देर रात महाकुंभ में भगदड़ मचने से 30 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 60 से अधिक लोग घायल हो गए। इस हादसे में अपनी पत्नी को खो चुके लखनऊ निवासी त्रिभुवन ने बताया कि यह भगदड़ अचानक हुई और इसके लिए कुछ लड़कों और पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार ठहराया।

मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर त्रिभुवन अपनी पत्नी मंजू के साथ स्नान के लिए महाकुंभ पहुंचे थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। पत्नी को खोने के गम में डूबे त्रिभुवन का कहना है, "अगर मुझे पता होता कि यह हादसा होगा, तो मैं कभी वहां नहीं जाता।"

Visuals from Mahakumbh which Modi’s Godi media is hesitant to show outside world!!



https://t.co/q9riWWuYj8