Haryana Board का बड़ा फैसला: 10वीं-12वीं की परीक्षाएं अब साल में दो बार, आवेदन शुरू

नारी डेस्क: हरियाणा के छात्रों के लिए इस बार एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। Board of School Education Haryana (HBSE) ने नया नियम लागू करते हुए घोषणा की है कि अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित की जाएंगी। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत किया गया है, ताकि छात्रों को बेहतर अवसर मिल सके।

छात्रों के लिए क्यों खास है यह फैसला?

यह फैसला छात्रों के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि छात्र किसी वजह से परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। अब उन्हें दूसरी बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जिससे वे अपने अंक सुधार सकेंगे। इससे छात्रों का तनाव भी कम होगा और वे ज्यादा आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई कर पाएंगे।

किन छात्रों को मिलेगा इस नियम का फायदा?

यह नियम हरियाणा बोर्ड के सभी छात्रों पर लागू होगा। इसमें 10वीं, 12वीं के साथ-साथ गुरुकुल और अन्य स्ट्रीम के छात्र भी शामिल हैं। खासकर उन छात्रों के लिए यह मौका बहुत उपयोगी है, जो एक-दो विषयों में कम नंबर आने से परेशान रहते हैं और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाना चाहते हैं।

दूसरी बार परीक्षा देने के लिए आवेदन कैसे करें?

जो छात्र पहली परीक्षा के बाद अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हैं, वे दूसरी बार परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह सरल रखी गई है, ताकि हर छात्र बिना किसी परेशानी के फॉर्म भर सके।

आवेदन की तारीख और फीस

दूसरी परीक्षा के लिए आवेदन 4 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुके हैं और इसकी अंतिम तारीख 10 अप्रैल 2026 रखी गई है। छात्र अधिकतम तीन विषयों में दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। हर विषय के लिए 1000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। यह अवसर उन छात्रों के लिए बहुत मददगार है, जो अपने ग्रेड सुधारना चाहते हैं।

परीक्षा और कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया

इस साल हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं 25 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। इसके बाद अब कॉपियों की जांच का काम तेजी से चल रहा है। 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन अलग-अलग केंद्रों पर किया जा रहा है, ताकि रिजल्ट समय पर जारी किया जा सके।

कब आएगा रिजल्ट?

हरियाणा बोर्ड के अनुसार, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट मई 2026 के दूसरे सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। रिजल्ट आने के बाद छात्र ऑनलाइन अपनी मार्कशीट देख सकेंगे और उसे डाउनलोड भी कर सकेंगे।

रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका

छात्र अपना रिजल्ट बहुत ही आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 10वीं या 12वीं के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद रोल नंबर और जन्मतिथि डालते ही उनकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी, जिसे वे डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा बोर्ड का यह नया फैसला छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर है। अब एक ही परीक्षा पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी बार मौका मिलने से छात्र अपने प्रदर्शन को सुधार सकते हैं और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। यह कदम शिक्षा प्रणाली को और अधिक लचीला और छात्र-हितैषी बनाता है।

