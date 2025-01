Dhanashree Verma और प्रतीक उतेकर के अफेयर की खबरों पर पहली बार आया रिएक्शन

नारी डेस्क: डांसर और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा, जो भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की पत्नी हैं, इन दिनों अफवाहों और विवादों का सामना कर रही हैं। धनश्री और युजवेंद्र के रिश्ते में खटास की खबरें लंबे समय से सुर्खियों में हैं। हाल ही में दोनों ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया, जिससे उनके तलाक की अफवाहों ने और जोर पकड़ लिया।

इसी बीच धनश्री का नाम मशहूर कोरियोग्राफर प्रतीक उतेकर के साथ जोड़ा जाने लगा। 2023 में प्रतीक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर धनश्री के साथ एक फोटो पोस्ट की थी। इस तस्वीर में धनश्री प्रतीक की बाहों में पोज देती नजर आई थीं। इसके बाद से ही दोनों के अफेयर की चर्चा होने लगी।

अफेयर की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ते हुए प्रतीक उतेकर ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, "सिर्फ एक फोटो देखकर कहानियां गढ़ने, कमेंट करने और डायरेक्ट मैसेज भेजने के लिए लोग बहुत फ्री हैं। बड़े हो जाओ गाइज।" प्रतीक की यह प्रतिक्रिया 7 दिसंबर 2024 को उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर देखने को मिली।

प्रतीक उतेकर मुंबई के एक मशहूर कोरियोग्राफर हैं। उन्होंने डांस रियलिटी शोज 'डांस दीवाने जूनियर' और 'नच बलिए 7' में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और इन शोज के विनर भी रह चुके हैं। प्रतीक ने सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, माधुरी दीक्षित और नोरा फतेही जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया है।

