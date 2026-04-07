इन 5 बीमारियों से रहें सावधान, अब तक नहीं मिला पक्का इलाज

नारी डेस्क : मेडिकल साइंस ने भले ही एआई और रोबोटिक सर्जरी जैसी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली हों, लेकिन आज भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका पूरी तरह इलाज संभव नहीं हो पाया है। ये बीमारियां एक बार होने के बाद जड़ से खत्म नहीं होतीं, बल्कि इन्हें केवल कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में इनके लक्षणों को समय रहते पहचानना और सही इलाज लेना बेहद जरूरी हो जाता है।

पार्किंसंस रोग (Parkinson's Disease)

Parkinson's Disease एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसमें नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है। इसके कारण मरीज के हाथ-पैर कांपने लगते हैं, चलने-फिरने में दिक्कत होती है और कई बार बोलने में भी परेशानी आने लगती है। हालांकि दवाओं और फिजियोथेरेपी की मदद से इसके लक्षणों को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसका स्थायी इलाज अभी तक संभव नहीं है।

एचआईवी/एड्स (HIV/AIDS)

HIV/AIDS एक ऐसी बीमारी है जिसमें एचआईवी वायरस शरीर की इम्यूनिटी को धीरे-धीरे कमजोर कर देता है। इसके कारण मरीज को बार-बार संक्रमण होने लगता है, वजन कम होने लगता है और लगातार थकान महसूस होती है। हालांकि एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) की मदद से मरीज सामान्य जीवन जी सकता है और वायरस को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन एड्स का अभी तक कोई स्थायी इलाज उपलब्ध नहीं है।

डायबिटीज की बीमारी (Diabetes Mellitus)

Diabetes Mellitus एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित करती है। इसमें मरीज को बार-बार प्यास लगना, ज्यादा पेशाब आना और लगातार थकान महसूस होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इस बीमारी को दवाओं, इंसुलिन और सही लाइफस्टाइल की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह ठीक करना अभी संभव नहीं है।

ऑटोइम्यून बीमारी ( Autoimmune Diseases)

Autoimmune Diseases ऐसी बीमारियां होती हैं, जिनमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से अपनी ही स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने लगता है। इसके कारण जोड़ों में दर्द, सूजन और त्वचा से जुड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इन बीमारियों का अभी तक कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन दवाओं और सही देखभाल से इनके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है।

मल्टीपल स्क्लेरोसिस (Multiple Sclerosis)

Multiple Sclerosis एक गंभीर बीमारी है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम नर्व्स को नुकसान पहुंचाने लगता है। इसके कारण शरीर में कमजोरी, संतुलन बनाने में परेशानी और नजर कमजोर होने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इस बीमारी का अभी तक कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन दवाओं और थेरेपी की मदद से इसके असर को कम किया जा सकता है और लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है।

क्या इनसे बचाव संभव है?

हालांकि इन बीमारियों को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ सावधानियां अपनाकर जोखिम कम किया जा सकता है:

हेल्दी डाइट और नियमित एक्सरसाइज

समय-समय पर हेल्थ चेकअप

तनाव कम रखना

लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करना।

भले ही इन बीमारियों का स्थायी इलाज अभी तक नहीं मिला है, लेकिन सही समय पर पहचान और उपचार से इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। जागरूकता और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर व्यक्ति सामान्य और बेहतर जीवन जी सकता है।