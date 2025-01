अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी Manu Bhaker की नानी और मामा की सड़क दुर्घटना में हुई मौत

नारी डेस्क: अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी मनु भाकर के परिवार में दुखों का साया है। दो दिन पहले ही राष्ट्रपति से खेल रत्न अवॉर्ड पाने वाली मनु भाकर के लिए यह समय बहुत कष्टकारी साबित हुआ है। मनु के परिवार के दो सदस्य, उनकी नानी सावित्री देवी और बड़े मामा युद्धवीर सिंह, एक सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे हैं।

यह हादसा महेंद्रगढ़ बाइपास रोड पर हुआ, जहां स्कूटी और ब्रेजा कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। यह टक्कर इतनी तेज थी कि मनु भाकर की नानी और मामा दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, युद्धवीर सिंह रोडवेज में चालक थे और अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। उन्होंने अपनी मां, सावित्री देवी को उनके छोटे भाई के घर छोड़ने के लिए साथ लिया था।

#TRAGIC | Manu Bhaker’s maternal grandmother and uncle died in a road accident on Mahendragarh Bypass Road, Charkhi Dadri, Haryana.



Their scooter collided with a Brezza car, and the car driver fled the scene. Police have taken the bodies for post-mortem and are currently… pic.twitter.com/y06MyM6o0I