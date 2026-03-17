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मशहूर सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट का अचानक हुआ निधन,  जान्हवी कपूर समेत कई सेलेब्स हुए भावुक

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 17 Mar, 2026 09:49 AM
मशहूर सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट का अचानक हुआ निधन,  जान्हवी कपूर समेत कई सेलेब्स हुए भावुक

नारी डेस्क: मशहूर हेयरस्टाइलिस्ट मार्से पेड्रोज़ो का निधन हो गया है, जिससे फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियां सदमे में हैं। जान्हवी कपूर, वरुण धवन और नोरा फतेही सहित कई बॉलीवुड हस्तियों ने, जिन्होंने मार्से के साथ करीब से काम किया था, इंस्टाग्राम पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उन्हें गहरे स्नेह और भावनाओं के साथ याद किया। जान्हवी ने मार्से के साथ कई तस्वीरें और वीडियो साझा करते हुए कहा कि वह उनके साथ बिताए हर पल को हमेशा संजोकर रखेंगी। 

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जान्हवी ने  लिखा-"मैं तुमसे प्यार करती हूं मार्सी। जब भी मैं अपनी वैन में आती थी, तो हम एक-दूसरे को देखते थे और मज़ाकिया अंदाज़ में ऊंची आवाज़ में चिल्लाते थे, 'हमारे पास सिर्फ़ 20 मिनट हैं, चलो, चलो, चलो!' और फिर उन नामुमकिन कामों, काम के लंबे घंटों, पागलपन और अफरा-तफरी पर हंसते थे। लेकिन इन सबके बीच जब भी हम साथ काम करते थे  तो हमारे बीच एक गहरा भरोसा और खुशी का एहसास होता था। तुम सिर्फ़ मेरी टीम का हिस्सा नहीं थे। हम एक-दूसरे की टीम थे। सचमुच, ज़ाहिर तौर पर। लेकिन एक ऐसे तरीके से भी, जहां हमारा एक-दूसरे पर इतना हक था कि मुझे हमेशा सुरक्षित और अपनापन महसूस होता था। कि ये लोग मेरे अपने हैं। और मैं इनकी अपनी हूं। मैं कुछ भी दे सकती हूं, बस तुम्हारे साथ 20 मिनट और मिल जाएं, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम हमारी ज़िंदगी में कितनी बड़ी रोशनी थे। तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा कितनी खूबसूरत है, थी, और हमेशा रहेगी।" "आप एक से ज़्यादा तरीकों से एक कलाकार थे," 

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मार्सी को अपना "सुरक्षित ठिकाना" बताते हुए उन्होंने आगे कहा, "आप बहुत ही नेक इंसान थे और हे भगवान, मुझे पता है कि आपके कितने सारे सपने थे, और हमारे भी कितने सारे सपने थे। और आप सिर्फ़ मेरे लिए ही सुरक्षित ठिकाना नहीं थे, बल्कि आपकी गर्मजोशी (और आपका बिंदास अंदाज़) ने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे रंग भर दिए थे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, मार्सी। मुझे हर दिन आपकी बहुत याद आएगी। और पिछले कुछ सालों में मेरी हर क्रिएटिव यात्रा की शुरुआत और आखिर में आपका चेहरा देखना मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े सम्मानों में से एक रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप जहां भी हैं, बहुत खुश हैं। ऐसा खाना खा रहे हैं जो न ज़्यादा तीखा हो और न ज़्यादा खट्टा। ढेर सारे केले के पराठे!!! अपने बालों को अतरंगी रंगों से रंग रहे हैं और ऐसी कला बना रहे हैं जो आपके मन की तरह ही चमकीली और खूबसूरत हो। काश आप देख पाते कि आज हर कोई आपको कितना याद कर रहा है, आप उनके लिए कितने मायने रखते थे और उनकी ज़िंदगी में आपने कितना कुछ जोड़ा था, और हर कोई आपको कितना सम्मान देना चाहता है। आपके साथ बिताई हर याद को मैं हमेशा सहेज कर रखूँगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे आपकी बहुत याद आती है..." 

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वरुण ने मार्सी को एक "प्यारी और नेक रूह" बताते हुए लिखा- "RIP दोस्त। यकीन नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे अभी कुछ समय पहले ही हम साथ में शूटिंग कर रहे थे। वह बहुत ही प्यारे और नेक इंसान थे," अभिनेता ने सेट पर हेयरस्टाइलिस्ट की सकारात्मक मौजूदगी को याद करते हुए लिखा। मार्सी की याद में नोरा ने भी पोस्ट किया। तारा सुतारिया ने भी मार्सी को याद करते हुए एक भावुक नोट लिखा। मार्सी की मौत की वजह अभी सामने नहीं आई है। 

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