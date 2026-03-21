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Life Style

आपकी ये आदतें धीरे-धीरे कर रही हैं ब्रेन को डैमेज, अभी संभल जाएं

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 21 Mar, 2026 10:49 AM
आपकी ये आदतें धीरे-धीरे कर रही हैं ब्रेन को डैमेज, अभी संभल जाएं

 नारी डेस्क: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपनी दिनचर्या पर ध्यान नहीं दे पाते, खासकर रात की आदतों पर। लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि हमारी कुछ सामान्य लगने वाली रात की आदतें धीरे-धीरे हमारे दिमाग (ब्रेन) को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये नुकसान तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ यह आपकी याददाश्त, सोचने की क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कौन-सी आदतें आपके दिमाग के लिए खतरा बन सकती हैं।

 सोने से पहले मोबाइल चलाना

आजकल लगभग हर व्यक्ति सोने से पहले मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। लेकिन यह आदत आपके दिमाग के लिए हानिकारक हो सकती है। मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट दिमाग को यह संकेत देती है कि अभी दिन है, जिससे नींद का हार्मोन (मेलाटोनिन) कम बनने लगता है। इसका असर यह होता है कि आपको नींद देर से आती है और नींद पूरी नहीं होती। लगातार ऐसा होने से दिमाग थका हुआ रहता है और उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है।

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देर रात तक जागना

कई लोग काम, पढ़ाई या मनोरंजन के कारण देर रात तक जागते हैं। डॉक्टरों के अनुसार, यह आदत दिमाग के लिए बेहद नुकसानदायक है। हमारा ब्रेन रात के समय खुद को रिपेयर करता है और दिनभर की थकान को दूर करता है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो दिमाग को आराम नहीं मिल पाता, जिससे याददाश्त कमजोर हो सकती है और ध्यान लगाने में दिक्कत आती है।

रात में भारी खाना खाना

रात को ज्यादा तला-भुना या भारी खाना खाने से भी दिमाग पर असर पड़ता है। ऐसा खाना पचने में समय लेता है, जिससे शरीर और दिमाग दोनों को आराम नहीं मिल पाता। इससे नींद खराब होती है और दिमाग पूरी तरह से रेस्ट नहीं कर पाता। लंबे समय में यह मानसिक थकान और सुस्ती का कारण बन सकता है।

सोने से पहले कैफीन लेना

कुछ लोग रात में चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जिसमें कैफीन होता है। कैफीन दिमाग को एक्टिव बना देता है, जिससे नींद आने में दिक्कत होती है। अगर यह आदत रोज की बन जाए, तो आपका स्लीप साइकल बिगड़ जाता है और दिमाग को सही आराम नहीं मिल पाता। इससे स्ट्रेस और एंग्जायटी भी बढ़ सकती है।

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ज्यादा सोचते रहना (ओवरथिंकिंग)

रात के समय कई लोग दिनभर की बातों या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। लगातार सोचते रहने से दिमाग शांत नहीं हो पाता और नींद प्रभावित होती है। यह आदत धीरे-धीरे मानसिक तनाव, डिप्रेशन और दिमागी थकावट का कारण बन सकती है।

अनियमित नींद का समय

हर दिन अलग-अलग समय पर सोना और उठना भी दिमाग के लिए सही नहीं है। इससे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाती है। जब आपका स्लीप शेड्यूल फिक्स नहीं होता, तो दिमाग को समझ नहीं आता कि कब आराम करना है और कब एक्टिव रहना है। इससे ब्रेन की कार्यक्षमता पर असर पड़ता है।

 कैसे बचें इन आदतों से?

अगर आप अपने दिमाग को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो कुछ आसान बदलाव अपनाएं। सोने से कम से कम 30 मिनट पहले मोबाइल का इस्तेमाल बंद करें। हर दिन एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश करें। हल्का और हेल्दी खाना खाएं और रात में कैफीन से बचें। साथ ही, सोने से पहले मेडिटेशन या हल्का संगीत सुनना भी दिमाग को शांत करने में मदद करता है।

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हमारी छोटी-छोटी आदतें ही हमारे स्वास्थ्य को बनाती या बिगाड़ती हैं। रात की गलत आदतें धीरे-धीरे दिमाग पर बुरा असर डाल सकती हैं, इसलिए समय रहते इन्हें सुधारना जरूरी है। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं और सही दिनचर्या अपनाते हैं, तो आपका दिमाग लंबे समय तक स्वस्थ और एक्टिव बना रहेगा।
 

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