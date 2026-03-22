Aditya Dhar से हो गई एक गलती, Dhurandhar 2 की एडिटिंग में हुई एक चूक सोशल मीडिया पर वायरल

नारी डेस्क: एक्टर रणवीर सिंह की फ़िल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफ़िस पर अपनी जबरदस्त पकड़ बनाए हुए है और सोशल मीडिया यूज़र्स आदित्य धर की इस स्पाई थ्रिलर के हर फ़्रेम को बारीकी से देख रहे हैं। फिल्म के बढ़ते क्रेज के बीच कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने अब एडिटिंग में हुई एक चूक को पकड़ लिया है उन्होंने एक फ़ाइट सीन के दौरान, जिसमें एक्टर रणवीर सिंह नज़र आ रहे हैं, गलती से एक कैमरामैन को कैमरे में कैद होते हुए देख लिया।
इस गड़बड़ी को दिखाता एक वीडियो कई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर सामने आया है। इस क्लिप में दो मुख्य किरदारों के बीच एक तनावपूर्ण लड़ाई का सीन दिखाया गया है एक हैं हमज़ा, जिनका किरदार रणवीर सिंह ने निभाया है और दूसरे उनके बचपन के दोस्त जो एक-दूसरे के आमने-सामने खड़े होकर मुकाबला कर रहे हैं। जैसे-जैसे एक्शन आगे बढ़ता है और दोनों आपस में भिड़ते हैं, एक चूक हो जाती है: रणवीर के चेहरे के क्लोज़-अप शॉट में, सीन को फ़िल्माता हुआ एक कैमरामैन फ्रेक में साफ- साफ दिखाई देता है, जिस पर ऑनलाइन मौजूद तेज नजर वाले दर्शकों का ध्यान चला जाता है।
इस वीडियो ने ऑनलाइन काफ़ी सुर्ख़ियां बटोरी हैं और दर्शकों के बीच एक बहस छेड़ दी है। जहां कुछ लोगों का मानना है कि यह फ़िल्माने में हुई एक असली गलती है, वहीं कुछ अन्य लोगों ने इसे एक 'विज़ुअल ग्लिच' (दृश्य संबंधी गड़बड़ी) कहकर ख़ारिज कर दिया है। एक सोशल मीडिया यूज़र ने लिखा- “फेक पिक्चर है AI से बनी है, वो असली में कैमरामैन नहीं दिखता उसमें,” । एक ने लिखा- “यह डार्क नाइट से इंस्पायर्ड है, नोलन भी गलती से इस सीन में कैमरामैन को हटाना भूल गए, पीक डिटेलिंग।”
एक फ़ैन ने फ़िल्म बनाने वालों का बचाव करते हुए लिखा, "तो आपके हिसाब से, बस एक मिली-सेकंड की झलक की वजह से, पूरी 4 घंटे की फ़िल्म बेकार हो गई? तुम तो एकदम नंबर एक के बेवकूफ़ हो। क्या तुम्हें पता है कि 'गेम ऑफ़ थ्रोन्स' पर कितना पैसा खर्च होता है, जिसे HBO का सपोर्ट मिला हुआ है? यह तो वैसी ही गलती है, जैसे उन्होंने गलती से किसी सीन में स्टारबक्स का कप रख दिया हो।"