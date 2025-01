टीकू तलसानिया को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक

नारी डेस्क: टीकू तलसानिया ने अपने करियर में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को कई हिट और सफल फिल्में दी हैं, खासकर कॉमेडी फिल्मों में उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता। उन्होंने "अंदाज़ अपना अपना," "जोड़ी नंबर 1," "हंगामा," "स्पेशल 26," "धमाल," "पार्टनर," "इश्क," और "राउडी राठौर" जैसी फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर दिया।

उनकी सबसे बड़ी पहचान फिल्म "अंदाज़ अपना अपना" में उनके निभाए गए किरदार के लिए है, जिसमें उन्होंने सलमान खान और आमिर खान के साथ स्क्रीन शेयर की थी। उनकी कॉमिक टाइमिंग ने इस फिल्म को एक हिट बना दिया और वह इस फिल्म के आइकॉनिक पात्रों में से एक बन गए। इसके अलावा, उन्होंने "देवदास" जैसी फिल्म में शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के साथ भी काम किया है, जिससे उनके अभिनय की विविधता का पता चलता है।

अस्पताल में भर्ती और हालत की जानकारी

टीकू तलसानिया के परिवार और दोस्तों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वह अब अस्पताल में इलाज ले रहे हैं, और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें ICU में रखा है और उनकी सेहत में सुधार के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। फैंस और बॉलीवुड जगत से जुड़ी तमाम हस्तियां उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रही हैं।

Veteran actor #TikuTalsania, known for his iconic roles in Bollywood, is currently hospitalized after suffering a heart attack🥺 Sending heartfelt prayers for his speedy recovery and strength to his family during this tough time. Stay strong, sir! 🙏💔 #GetWellSoon #Bollywood pic.twitter.com/ibsLT7gcCX — Anindita Banerjee (@AninditaB_AB) January 11, 2025

टीकू तलसानिया के परिवार और फैंस उनके स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। उनके फैंस सोशल मीडिया पर लगातार उनके लिए दुआ कर रहे हैं, ताकि वह इस कठिन दौर से जल्द उबर सकें।

टीकू तलसानिया का योगदान फिल्म इंडस्ट्री में बेहद अहम रहा है, और उन्होंने अपनी अदाकारी से कई सालों तक दर्शकों का मनोरंजन किया है। अब उनके फैंस और परिवार उम्मीद कर रहे हैं कि वह जल्दी ठीक होकर अपनी पुरानी ऊर्जा और उमंग के साथ वापस आएं।

टीकू तलसानिया की सेहत के लिए प्रार्थनाएं

टीकू तलसानिया के फैंस सोशल मीडिया पर उनकी सेहत के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। उन्हें हमें उनके स्वस्थ होने की उम्मीद है, और हर कोई चाहता है कि वह इस कठिन समय से जल्दी बाहर निकलकर अपनी पुरानी खुशी और जोश के साथ वापसी करें।

टीकू तलसानिया के परिवार और बॉलीवुड के दोस्तों से हमें यह भी जानकारी मिली है कि वह इस कठिन समय में एक-दूसरे का साथ दे रहे हैं और अभिनेता की सेहत में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं।

टीकू ने टीवी इंडस्ट्री में भी खूब कमाया नाम

टीकू ने टेलीविजन इंडस्ट्री में भी खूब नाम कमाया है। उन्होंने सजन रे फिर झूठ मत बोलो, ये चंदा कानून है, एक से बढ़कर एक और जमाना बदल गया है जैसे कई फेमस शो में काम किया है। उन्हें आखिरी बार 2023 गुजराती सीरीज़, व्हाट द फाफड़ा में देखा गया था. शेमारूमी पर स्ट्रीमिंग में प्रतीक गांधी, संजय गोराडिया, श्रद्धा डांगर, नीलम पांचाल, इशानी दवे, पार्थ परमार, ध्रुविन कुमार, विराज घेलानी सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया था।

As per reports on a leading news portal, actor #TikuTalsania, best known for his comedic roles, suffered a heart attack.



More information regarding his health condition is awaited. #News pic.twitter.com/Ov0cTEv6gq — Filmfare (@filmfare) January 11, 2025

टीकू ने गुजराती नाटक में भी किया है काम

1954 में जन्मे टीकू तलसानिया ने 1984 में टीवी शो ये जो है जिंदगी से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने टीवी और फिल्में करने के अलावा कई गुजराती नाटक भी किए थे। टीकू की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने दीप्ति से शादी की थी। उनके दो बच्चे हैं: एक बेटा, रोहन तलसानिया, जो एक संगीतकार है। वहीं उनकी बेटी, शिखा तलसानिया एक अभिनेत्री हैं और उन्होंने वीरे दी वेडिंग में काम किया था