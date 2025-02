सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में स्पेस वॉक कर बनाया रिकॉर्ड,  इतने घंटे तक रहीं स्पेस स्टेशन के बाहर

नारी डेस्क: नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता 'सुनी' विलियम्स ने 30 जनवरी 2025 को एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जब उन्होंने पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी व्हिटसन के अंतरिक्ष में चलने के कुल समय के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) ने ये खबर सांझा करते हुए बताया कि- "NASA अंतरिक्ष यात्री सुनी विलियम्स ने आज पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी व्हिटसन के 60 घंटे और 21 मिनट के कुल अंतरिक्ष में चलने के समय को पार कर लिया। "

LIVE: @NASA_Astronauts Suni Williams and Butch Wilmore are taking a spacewalk to maintain @Space_Station hardware and collect samples. Today's spacewalk is scheduled to start at 8am ET (1300 UTC) and go for about 6.5 hours. https://t.co/6pvzcwPdgs