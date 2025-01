आरोपी शफीकुल इस्लाम गिरफ्तार, पहले भी कर चुका था एक्टर के घर में घुसने की कोशिश

नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले के आरोपी शफीकुल इस्लाम को मुंबई पुलिस ने गुरुवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान शफीकुल इस्लाम के रूप में हुई है, जो पहले भी सैफ अली खान के घर में घुस चुका था। पुलिस ने तीन दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसे ठाणे के कासरवडावली इलाके से गिरफ्तार किया।

आरोपी के बारे में जानिए

आरोपी का असली नाम शफीकुल इस्लाम है, लेकिन वह कई नामों से जाना जाता है, जैसे विजय दास, बिजॉय दास, मोहम्मद इलियास और बी.जे. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने गिरफ्तारी के दौरान अपनी असली पहचान छिपाने की कोशिश की थी। उसने खुद को विजय दास बताते हुए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। हालांकि, जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो उसने अपनी असली पहचान उजागर की। आरोपी के पास कोई वैध भारतीय पहचान-पत्र नहीं था, जिससे पुलिस यह संदेह जता रही है कि वह बांग्लादेशी नागरिक हो सकता है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब उस पर पासपोर्ट अधिनियम के तहत भी मामले दर्ज किए गए हैं।

Saif Ali Khan’s attacker Mohammad Shariful Islam Shehzad arrested in Thane, Mumbai Police says he’s Bangladeshi pic.twitter.com/WR1xlaLTcG — Shiv Aroor (@ShivAroor) January 19, 2025

आरोपी ने सैफ के घर में कैसे घुसने की कोशिश की?

16 जनवरी को जब सैफ अली खान पर हमला हुआ, तो आरोपी ने योजना बनाई और घर में घुसने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक, घटना वाले दिन शफीकुल इस्लाम ने देखा कि सैफ के घर का सुरक्षा गार्ड सो रहा था। इस मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी ने 11वीं मंजिल तक चढ़ाई की और डक्ट शाफ्ट के जरिए घर में घुसने में सफल रहा। घर में घुसने के बाद वह बच्चों के कमरे में चला गया और बाथरूम में छिप गया। पुलिस का कहना है कि वह चोरी करने के इरादे से सैफ के घर में घुसा था, लेकिन बाद में सैफ के परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाया।

"Hate generated by right wing scumbags responsible for attack on Saif Ali Khan"



Police arrests Mohammad Shariful Islam, a Bangladeshi, in connection with attack.



Featuring bigot @manaman_chhina pic.twitter.com/pjkU5WFvis — Brutal Truth (@sarkarstix) January 19, 2025

पहले भी सैफ के घर में काम कर चुका था आरोपी

सच में, यह पहली बार नहीं था जब शफीकुल इस्लाम ने सैफ अली खान के घर में घुसने की कोशिश की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शफीकुल इस्लाम पहले भी एक हाउसकीपिंग फर्म में काम कर चुका था और सैफ के घर में सफाई करने के लिए आया था। इस दौरान उसने घर के माहौल को अच्छी तरह से जान लिया था। यही वजह थी कि उसने फिर से सैफ के घर में घुसने का प्रयास किया।

गिरफ्तार होने से पहले आरोपी कहां था?

गिरफ्तारी के समय पुलिस को यह जानकारी मिली कि आरोपी ठाणे में छिपा हुआ था। घटना के बाद शफीकुल इस्लाम ठाणे में आकर कुछ दिनों तक रहा। पुलिस ने बाइक रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उसे ट्रैक किया और 18 जनवरी को घोड़बंदर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया और उसे अदालत में पेश किया।

#SaifAliKhan Attacker Confirmed as Bangladeshi!



Mumbai Police have identified the attacker of Saif Ali Khan’s Khar residence as Mohammad Shariful, a Bangladeshi national. Arrested after a 72-hour operation involving 100 officers and 35 teams, the accused fled from Bandra to… https://t.co/jqWQT7IORZ pic.twitter.com/SrnfWhTIIq — Nabila Jamal (@nabilajamal_) January 19, 2025

पुलिस का बयान

मुंबई पुलिस के डीसीपी दीक्षित गेडाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी शफीकुल इस्लाम शहजाद ने चोरी करने के इरादे से सैफ अली खान के घर में घुसने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, "आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, और हमें अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है कि वह पहले भी सैफ के घर में घुस चुका हो।" हालांकि, पुलिस अब आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी और उसकी सच्चाई का खुलासा करेगी।

पुलिस का ध्यान

सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की जांच जारी रखी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमलावर सैफ के घर तक पहुंचने के लिए काफी तैयार था और उसने घर की सुरक्षा को भंग करने के लिए बड़ी योजना बनाई थी। हालांकि, उसकी योजना पूरी तरह से नाकाम रही, लेकिन पुलिस अब पूरी कोशिश कर रही है कि वह किसी अन्य अपराध में शामिल न हो।

𝕄𝕌𝕄𝔹𝔸𝕀 | Mumbai Police have successfully identified and arrested the attacker of Saif Ali Khan's Khar residence, revealed to be Mohammad Shariful, a Bangladeshi national. This breakthrough came after an intense 72-hour operation, mobilizing 100 officers and 35 teams. The… pic.twitter.com/rZDtXw7DpF — ℝ𝕒𝕛 𝕄𝕒𝕛𝕚 (@Rajmajiofficial) January 19, 2025

सैफ अली खान पर हुए इस हमले के बाद पुलिस की कड़ी जांच और आरोपी की गिरफ्तारी ने मामले की गंभीरता को बढ़ा दिया है। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि शफीकुल इस्लाम का सैफ से कोई व्यक्तिगत संबंध था या यह एक गलत पहचान का मामला था, लेकिन पुलिस जांच में लगे हुए हैं।