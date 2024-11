ठोको ताली..! कपिल के शो में 5 साल बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने की वापसी, लोगों ने पूछा- अब अर्चना का क्या होगा

नारी डेस्क: नवजोत सिंह सिद्धू और अर्चना पूरन सिंह के बीच खास नाता है। भले ही इन दोनों ने एक साथ काम नहीं किया लेकिन इनका पद एक ही रहा है। कॉमेडियन कपिल शर्मा और उनका द ग्रेट इंडियन कपिल शो की जज अर्चना से उनकी कुर्सी छिनी जा सकती है। खबरों की मानें तो कभी 'द कपिल शर्मा शो' की जान रहे नवजोत सिंह सिद्धू फिर से शो में जज के तौर पर वापसी कर सकते हैं। ऐसे में लोगों को अर्चना की चिंता सताने लगी है।

This is going to be a blockbuster episode of @kapilsharmashow 🔥



It's home coming for @sherryontopp ❤️@KapilSharmaK9 #KapilSharma#kapilsharmashow pic.twitter.com/62DSSVemi8