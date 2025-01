कोलकाता डॉक्टर रेप-हत्या केस: संजय रॉय को सजा सुनाई गई, जानें पूरी सुनवाई में क्या हुआ

नारी डेस्क: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर संजय रॉय को रेप और हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया है। सोमवार को कोर्ट ने उसे सजा सुनाई। इस दौरान, जज ने संजय रॉय से पूछा कि क्या वह अपनी सजा के बारे में कुछ कहना चाहता है। संजय रॉय ने जवाब दिया कि वह निर्दोष है और पुलिस ने उसे फंसाया है। उसने कहा कि पुलिस ने उसे जबरन बयान दिलवाया। हालांकि, जज ने उसे दोषी मानते हुए कहा कि उसके खिलाफ रेप और हत्या के आरोप पूरी तरह साबित हो चुके हैं।

संजय रॉय की सजा से पहले कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस हुई। बचाव पक्ष के वकील ने सीबीआई द्वारा फांसी की सजा की मांग का विरोध किया और कहा कि उसे फांसी के बजाय अन्य सजा दी जाए। वहीं, सीबीआई के वकील ने फांसी की सजा की मांग की, उन्होंने कहा कि यह घटना पूरे देश को झकझोर देने वाली थी और दोषी को फांसी देने से समाज में न्याय का विश्वास बढ़ेगा।

जज ने संजय रॉय से पूछा, "तुम्हारे खिलाफ गंभीर आरोप हैं, क्या तुम्हें सजा पर कुछ कहना है?" इसके जवाब में जज ने कहा कि रेप के आरोप में संजय को आजीवन कारावास हो सकता है और हत्या के आरोप में उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जा सकता है। इसके बाद, कोर्ट ने मामले की सजा पर अंतिम निर्णय लिया।

संजय रॉय को सजा सुनाने के लिए सोमवार को उसे कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से अदालत लाया गया। उसे करीब सुबह 10:15 बजे जेल से बाहर लाया गया और अदालत तक पहुंचाने के लिए पुलिस की कई गाड़ियां साथ थीं। अदालत के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी और करीब 500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। फिर भी, बड़ी संख्या में लोग अदालत परिसर में पहुंचे और दोषी को देखने के लिए रेलिंग पर चढ़ने की कोशिश करते नजर आए।

🔴#BreakingNews#Kolkata Court gives LIFE IMPRISONMENT TILL DEATH to rapist #SanjayRoy who has been CONVICTED in the rape & murder of a doctor at #RGKarHospital pic.twitter.com/sNDNZOSHLi