Maha kumbh 2025: नागा साधु यदि आपके द्वार पर भिक्षा मांगने आए तो क्या करें?

नारी डेस्क: भारत में साधु-संन्यासियों और विशेष रूप से नागा साधुओं की प्राचीन परंपरा रही है। नागा साधु भारतीय संस्कृति और धर्म का अभिन्न हिस्सा हैं। ये साधु सांसारिक जीवन त्यागकर आध्यात्मिक साधना में लीन रहते हैं। इनकी सादगी, त्याग और कठोर तपस्या उन्हें विशेष बनाती है। यदि आपके द्वार पर कोई नागा साधु भिक्षा मांगने आए, तो इस परंपरा को सम्मान देते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस लेख में हम जानेंगे कि ऐसी स्थिति में क्या करना उचित होगा।

नागा साधु हिन्दू धर्म के तपस्वी साधुओं का एक विशिष्ट समूह है। वे अपनी साधना और योग शक्ति से जीवन में मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। नागा साधु आमतौर पर कुंभ मेले या अन्य धार्मिक आयोजनों में दिखाई देते हैं।

इनकी दिनचर्या कठोर तपस्या, ध्यान और योग से भरी होती है। नागा साधु आमतौर पर नग्न रहते हैं और केवल भभूत से अपने शरीर को ढकते हैं। यह नग्नता सांसारिक मोह-माया और भौतिक सुखों को त्यागने का प्रतीक है। वे समाज से भिक्षा के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं।

