City Of Love में मिले दो दिल , ओलंपिक में साथी खिलाड़ी ने गोल्ड मेडलिस्ट से किया प्यार का इजहार

पेरिस ओलंपिक में चीनी बैडमिंटन खिलाड़ी हुआंग याकिओंग को स्वर्ण पदक जीतने के बाद शादी का प्रोपजल मिला, यह उनके लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं था। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता उस समय सातवें आसमान पर पहुंच गई जब उनके साथी पुरुष युगल टोक्यो रजत पदक विजेता लियू यूचेन ने पोडियम से उतरने के कुछ ही मिनटों बाद उन्हें प्रपोज कर दिया।

लियू यूचेन द्वारा घुटने पर झुककर हुआंग याकिओंग को प्रपोज करने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और इसे खूब पसंद किया जा रहा है। इस वीडियो में हुआंग की खुशी से लेकर आश्चर्य तक के भावों को बखूबी कैद किया गया है, जब वह झेंग सिवेई को अपने हाथ में गुलदस्ता पकड़े हुए देखती है। कुछ सेकंड बाद जो हुआ उससे हुआंग को यकीन नहीं हुआ और वह खुशी से झूम उठी।

