Bigg Boss 18: फिनाले के करीब पहुंचा शो, सलमान खान ने गलती से दिया विनर का हिंट!

नारी डेस्क: टीवी का सबसे विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 18 अब अपने ग्रैंड फिनाले से महज एक हफ्ते की दूरी पर है। शो के सभी फाइनलिस्ट्स ट्रॉफी जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान की एक टिप्पणी ने विनर का नाम लीक करने की चर्चाओं को हवा दे दी है। फैंस के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि इस बार ट्रॉफी किसके हाथ लगेगी।

शो के अंतिम चरण में पहुंचने के बाद अब केवल 7 कंटेस्टेंट्स बचे हैं। इनमें विवियन डीसेना, करणवीर मेहरा, चुम दरांग, अविनाश मिश्रा, ईशा सिंह, श्रुतिका अर्जुन, और रजत दलाल का नाम शामिल है। मिड वीक एविक्शन में श्रुतिका शो से बाहर हो चुकी हैं। वहीं, फैंस को यह जानने की उत्सुकता है कि आखिरकार किसके सिर बिग बॉस 18 की ट्रॉफी सजेगी।

वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने सभी कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाई, लेकिन एक कंटेस्टेंट को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। सोशल मीडिया पर बिग बॉस फैन पेज "ताजा खबर" के मुताबिक, वह कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि रजत दलाल हैं। रजत को न फटकार मिली और न ही उनकी किसी बात पर आलोचना हुई। फैंस का मानना है कि सलमान का यह बर्ताव रजत के विनर बनने का संकेत हो सकता है। हालांकि, इस बात की आधिकारिक पुष्टि फिनाले में ही होगी।

Now even Salman Khan has accepted Rajat as the winner.



A hint has been given to the family members that if Rajat continues to play like this then you guys will just keep looking at each other's faces.#RajatDalal #BigBoss18 pic.twitter.com/gZphcv7IGm