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उम्र तो बस एक नंबर है... विक्की कौशल के पिता की फिटनेस ने किया सभी को हैरान

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 15 Apr, 2026 10:00 AM
उम्र तो बस एक नंबर है... विक्की कौशल के पिता की फिटनेस ने किया सभी को हैरान

नारी डेस्क: उम्र तो बस एक नंबर है, और शाम कौशल ने अपने एक्शन और ज़बरदस्त ताकत से इसे साबित कर दिया है। 70 साल की उम्र में, अनुभवी एक्शन डायरेक्टर और एक्टर विक्की कौशल के पिता, अपनी फिटनेस रूटीन की एक झलक शेयर करने के बाद ऑनलाइन खूब तारीफें बटोर रहे हैं। शाम कौशल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जिम का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह वज़न के साथ बेंच प्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

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वर्कआउट गियर पहने और अपनी रूटीन पर पूरी तरह से फोकस करते हुए, शाम काफी दृढ़ नज़र आ रहे थे, क्योंकि वह पूरी ताकत से कसरत कर रहे थे। इस वीडियो ने यह भी साबित कर दिया कि फिटनेस उम्र से ज़्यादा, लगातार कोशिश करने के बारे में है। पोस्ट के साथ, उन्होंने कैप्शन को बिल्कुल सादा और विनम्र रखा। आगे बढ़ते रहने के लिए "भगवान की कृपा" और अपने "छोटे-छोटे प्रयासों" का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने लिखा- "भगवान की कृपा, आगे बढ़ते रहने के लिए छोटे-छोटे प्रयास... रब राखा।"


शाम कौशल ने पिछले कुछ सालों में कई बड़ी हिंदी फिल्मों के लिए एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफ किए हैं। उनका काम 'गैंग्स ऑफ वासेपुर', 'बाजीराव मस्तानी', 'पद्मावत', 'राज़ी', 'दंगल' और 'संजू' जैसी कई मशहूर फिल्मों में देखा जा सकता है। जहां शाम कौशल जिम में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, वहीं उनके बेटे, एक्टर विक्की अपने प्रोफेशनल फ्रंट पर व्यस्त हैं। एक्टर अब संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगे। इस आने वाली फिल्म में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी अहम किरदारों में नज़र आएंगे। 

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