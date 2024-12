"मैं अपने बाथरूम में बहुत रोता हूं.."  शाहरुख ने बताया फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद क्या होता था उनका हाल

नारी डेस्क : बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने मंगलवार को दुबई में ग्लोबल फ्रेट समिट में भाग लिया, जहां उन्होंने अपने निजी और पेशेवर जीवन के बारे में खुलकर बात की। मॉडरेटर के साथ बातचीत के दौरान, शाहरुख ने न केवल अपने स्टारडम के बारे में बात की, बल्कि यह भी साझा किया कि वह असफलताओं से कैसे निपटे। उन्होंने कहा- " जिंदगी में निराशा के क्षण भी आते हैं लेकिन ऐसे क्षण भी होते हैं जो कहते हैं, 'चुप रहो, उठो और आगे बढ़ो'। आपको ऐसा करना होगा क्योंकि दुनिया आपके खिलाफ नहीं है।

लोगों से अपनी असफलताओं पर ध्यान देने के बजाय आत्मनिरीक्षण करने का आग्रह करते हुए किंग खान ने कहा- "जब आप असफल होते हैं, तो आपको यह नहीं मानना ​​चाहिए कि आपका उत्पाद या सेवा या नौकरी गलत हो गई। हो सकता है कि आप जिस इकोसिस्टम में काम कर रहे थे, उसे आपने गलत समझा हो। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे कभी-कभी अपने काम की आलोचना करते हैं, तो शाहरुख ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया- "हां, मैं करता हूं। मुझे ऐसा महसूस करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं अपने बाथरूम में बहुत रोता हूं। मैं इसे किसी को नहीं दिखाता। उन्हाेंने कहा- आपको यह विश्वास होना चाहिए कि दुनिया आपके खिलाफ नहीं है। अगर आपकी फिल्म गलत हुई है, तो यह आपकी वजह से या किसी साजिश की वजह से नहीं है।

King Khan's humility and kindness are truly what makes him shine as a star in our hearts. Cheers to the magic he brings! ❤️✨🧿 @iamsrk #ShahRuhKhan #GFS2024 #GlobalSuperstar #KingKhan #GlobalFreightSummit #SRK pic.twitter.com/nKUcAsPQrc



किंग खान ने कहा- आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपने इसे खराब तरीके से बनाया है, और फिर आपको आगे बढ़ना होगा।" उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि किसी को असफलताओं से आगे बढ़ने के तरीके सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको यह नहीं मानना ​​चाहिए कि चीजें सिर्फ़ आपके लिए गलत हो रही हैं। जीवन आगे बढ़ता रहता है। जीवन वही करता है जो वह करता है। उन्होंने कहा- "आप जीवन को इसके लिए दोष नहीं दे सकते।" फिल्मों से चार साल से अधिक समय तक ब्रेक लेने के बाद, शाहरुख जनवरी 2023 में सिद्धार्थ आनंद की 'पठान' के साथ सिल्वर स्क्रीन पर लौटे। फिल्म में शाहरुख ने एक्शन अवतार में सभी को हैरान कर दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े और भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक की सूची में अपना नाम दर्ज कराने में कामयाब रही।

Shah Rukh Khan has some golden advice for all the aspiring actors out there: Don't try to formulate image, be yourself, be very hard working, courageous enough to make mistakes❤️🔥@iamsrk #ShahRuhKhan #GFS2024 #GlobalSuperstar #KingKhan #GlobalFreightSummit #SRK pic.twitter.com/R8eHv96aeJ