आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट की थाईलैंड वेकेशन की तस्वीरें वायरल, मिस्ट्री मैन संग दिखीं कोज़ी

नारी डेस्क: आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट ने हाल ही में अपने वेकेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं। इन फोटोज़ में शाहीन को एक मिस्ट्री मैन के साथ कोज़ी होते देखा गया। यूजर्स अब इस मिस्ट्री मैन को लेकर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं।

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने अपने परिवार के साथ थाईलैंड में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। इस वेकेशन में आलिया की बहन शाहीन भट्ट भी शामिल थीं। शाहीन ने इस दौरान अपनी मां सोनी राजदान, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, नीतू कपूर और रिद्धिमा कपूर के साथ पोज़ देते हुए कई तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों में फिल्म निर्देशक अयान मुखर्जी भी नजर आए।

Aren't they adorable? 🫶



Siblings #AliaBhatt and #ShaheenBhatt posed for a cute selfie during their New Year trip to Thailand.#Celebs pic.twitter.com/sw7cv9naxO