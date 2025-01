चोरी के इरादे से घर में घुसा था हमलावर, मुंबई पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

नारी डेस्क: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले ने पूरे फिल्म जगत और उनके फैंस को हिला कर रख दिया है। 15 जनवरी की रात उनके घर में घुसे एक अज्ञात हमलावर ने उन पर चाकू से हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की और अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले से जुड़ी कई चौंकाने वाली जानकारियां साझा की हैं, जिसमें हमले की वजह और आरोपी की पृष्ठभूमि को लेकर अहम खुलासे किए गए हैं। इस घटना ने न सिर्फ सैफ के परिवार बल्कि उनके चाहने वालों को भी गहरी चिंता में डाल दिया है।

मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। 30 साल का ये शख्स बांग्लादेश का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के पास कोई भारतीय दस्तावेज नहीं है। वह लगभग 5-6 महीने पहले मुंबई आया था और यहां एक हाउसकीपिंग एजेंसी में काम कर रहा था।

यह घटना 15 जनवरी की रात करीब 2 बजे हुई। सैफ अली खान और करीना कपूर खान के घर में आरोपी चोरी के इरादे से घुसा। घर की नौकरानी ने जब उस पर नजर डाली, तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया।

सैफ और करीना शोर सुनकर वहां पहुंचे। उसी दौरान आरोपी ने सैफ अली खान पर चाकू से हमला कर दिया। उसने सैफ पर लगातार छह बार चाकू से वार किए। सैफ को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर है।

After changing his clothes, the accused was captured on CCTV buying headphones from a shop in Dadar at 9 pm on the day of the incident.



Via: @journofaizan#saifalikhan #mumbaipolice #bandra #mumbai #newsupdate https://t.co/FOiEtfLyZp pic.twitter.com/krSJ2XMVkA