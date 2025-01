क्या है ‘कुंभ’ शब्द का वैदिक महत्व? ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद तक का संदर्भ जानिए

नारी डेस्क: महाकुंभ 2025: आज 13 जनवरी 2025, पौष पूर्णिमा के दिन से प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन शुरू हो गया है। यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। महाकुंभ में हर 12 साल में लाखों श्रद्धालु, साधु-संत और विदेशी पर्यटक एकत्र होकर पवित्र त्रिवेणी संगम (गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती) में डुबकी लगाते हैं। इसे न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन कहा जाता है।

कुंभ मेले का संबंध भारत की पवित्र नदियों और समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। 2017 में यूनेस्को ने इसे "अमूर्त सांस्कृतिक विरासत" की सूची में शामिल किया। कुंभ मेला हर 12 साल में चार पवित्र स्थानों - हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में खगोलीय संयोग के आधार पर आयोजित होता है। इस दौरान श्रद्धालु गंगा, यमुना, सरस्वती, शिप्रा और गोदावरी नदियों में स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं।

#WATCH | Prayagraj | A Russian devotee at #MahaKumbh2025, says, "...'Mera Bharat Mahaan'... India is a great country. We are here at Kumbh Mela for the first time. Here we can see the real India - the true power lies in the people of India. I am shaking because of the vibe of the… pic.twitter.com/vyXj4m4BRs