खुशी से फूले नहीं समा रही मनु भाकर की मां, बोली- मेरी बेटी ने तो कमाल कर दिया

मनु भाकर की मां सुमेधा भाकर ने मंगलवार को अपनी बेटी द्वारा एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनने पर इतिहास रचने पर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। भाकर और उनके साथी सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। इससे पहले, भाकर ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था।

सुमेधा भाकर ने एएनआई से बात करते हुए कहा-"...जसपाल सर का मार्गदर्शन मिलने के बाद आज मनु ने कमाल कर दिया..." भाकर के पिता रामकृष्ण भाकर ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा-, "मैं बहुत खुश हूं। यह पूरे देश के लिए बड़ी खबर है। मैं देशवासियों को मनु को अपना प्यार और आशीर्वाद देने और कठिन समय में उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देता हूं।"

सरबजोत के पिता, जीतेंद्र सिंह ने भी अपने बेटे के भाकर के साथ कांस्य पदक जीतने पर खुशी जताते हुए कहा- "...मनु भाकर और मेरे बेटे ने कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर और उनके परिवार को हार्दिक बधाई। हम बहुत खुश हैं...सबसे पहले मैं गुरुद्वारा जाऊंगा और मत्था टेकूंगा...हमारे गांव में जश्न मनाया जाएगा..." ।

इससे पहले सोमवार को मनु-सरबजोत ने कुल 580-20x अंक हासिल कर तीसरा स्थान हासिल किया था। इस बीच, मनु और सरबजोत को कांस्य पदक मिलने के बाद बधाई संदेशों का तांता लग गया। पूर्व ओलंपिक रजत पदक विजेता और राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने इस जोड़ी को बधाई देते हुए कहा- "पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतने के लिए मनु भाकर और सरबजोत सिंह को हार्दिक बधाई! यह जीत अटूट मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतकर इतिहास रचने के लिए मनु भाकर को विशेष बधाई,"।